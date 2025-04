Jego Królewska Wysokość Książę Henryk z Walii to jeden z najbardziej pożądanych facetów na świecie. Jest wciąż kawalerem i ma szansę (choć nikłą - jest 5. w kolejce do tronu), zostać królem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii. Póki co, książę Harry to nasz ulubiony członek rodziny królewskiej. Doskonale wypełnia swoje obowiązki i jest bardzo... normalny. A do tego wciąż jest singlem.

Niepokorny książę Harry

Miał swój okres buntownika, imprezował i spotykał się z dziewczynami bez tytułów (szok!). A teraz, gdy jego starszy brat, w którym kochały się miliony, jest już szczęśliwie żonaty, ma dwójkę dzieci i postępującą łysinę - on przejął pałeczkę.

Potrafi pilotować samoloty myśliwskie, jest doskonały graczem w polo, udziela się charytatywnie - nie tylko w Wielkiej Brytanii, jego drzewo genealogiczne zawiera takie nazwiska, jak królowa Wiktoria, a do tego podobno jest strasznym jajcarzem. Czego chcieć więcej?

10 ciekawych rzeczy na temat księcia Harry'ego:

Urodził się 15 września 1984 roku, Jego pełne imię brzmi Henryk Karol Albert Dawid Windsor, Ma 186 cm wzrostu, Miał niespełna 13 lat, kiedy jego matka - księżna Diana zginęła w wypadku samochodowym, Przez 2 miesiące służył podczas misji w Afganistanie, Kibicuje piłce nożnej, jego ulubiony klub to Arsenal, Jego matka (lady Diana Spencer) nazywała go "My little Spencer" w związku z jego rudymi włosami, które są normalnością w jej rodzinie, Na swoje 18 urodziny od swojej babci królowej Elżbiety II dostał swój własny herb. Ozdobną literę "H" z koroną, W 2012 świat obiegły nagie zdjęcia Harry'ego z imprezy w Las Vegas, Jego oficjalny profil na Instagramie to @kensingtonroyal - dzieli go z księżną Kate i księciem Williamem.