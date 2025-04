Wieloletni proboszcz wrocławskiej parafii św. Elżbiety – 79-letni ks. Franciszek Głód – jest wykształcony i ma tytuły naukowe. Ukończył nie tylko seminarium duchowne, ale też Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu. Na Twitterze chętnie dzieli się swoją wiedzą i spostrzeżeniami. I to jakimi!

„Katolickie tradycje świąteczne są rabunkowe!”. Dlaczego?

Część jego wpisów wygląda jak porady małżeńskie. Ksiądz kieruje się do kobiet, najwyraźniej chcąc im pomóc w relacjach damsko-męskich. Według księdza Głoda my, kobiety powinnyśmy się wykazać cierpliwością i nie obarczać mężów dodatkowymi obowiązkami.

„Mężczyźnie po pracy należy się pochwała i odpoczynek” – radzi duchowny.

Ks. Franciszek Głód zna się też (jak widać) na naturalnym rytmie życia mężczyzny, bo o tym jest jego kolejny wpis.

„Naturalny rytm działania i życia mężczyzny to: najpierw dosyć długie przygotowanie, intensyfikacja motywacji, później maksymalne zaangażowanie i wytężona praca, a następnie czas relaksu i odpoczynku. Mądra żona potrafi ten naturalny rytm odpowiednio zagospodarować” – czytamy na Twitterze księdza

Wpisy duchownego są licznie komentowane. Internauci krytykują księdza i zarzucają mu brak wiedzy, za którą stałoby życiowe doświadczenie w sprawach damsko męskich.

„Małżeństwo, rodzicielstwo, seks – to dziedziny, w których duchowni katoliccy z niewiadomego powodu mają najwięcej do powiedzenia i zgrywają wszechwiedzących”, „Zadziwia mnie czasem to rozeznanie księży w sprawach damsko-męskich”, „Napisał facet, który nie przepracował ani dnia, nie ma żony ani rodziny, ani tym bardziej dzieci” – czytamy w komentarzach.

Niektórzy wręcz wątpią w prawdziwość tego konta.

„To chyba jest fejkowe konto, bo takich głupot nikt na serio by nie pisał”

Jest też sporo prześmiewczych komentarzy.

„Żona to powinna się cieszyć, że mąż w ogóle z pracy wrócił. Hihi… Przecież mógł iść od razu na piwko ;-)”, „Żona to powinna się cieszyć, że w ogóle ma męża”.

Sporo kobiet najzwyczajniej w świecie się zdenerwowała podejściem księdza i jego radami.

„Doprawdy? A kobieta, to co, mniej pracuje? Nie potrzebuje odpoczynku? Ma zasuwać, sprzątać, prać, gotować i skakać koło księcia, bo zmęczony? Skąd ksiądz się urwał?”

A wy co uważacie o udzielaniu takich rad przez duchownego?

źródło: Newsweek

