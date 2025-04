O marzeniach przypominamy sobie zwykle wtedy, gdy podczas jakiejś uroczystej gali wzruszony celebryta dziękuje za wielką nagrodę, zgarnia złotą statuetkę i szeleszcząc drogim jedwabiem schodzi ze sceny: krzycząc marzenia się spełniają!

Jasne! – myślałam przez wiele lat, obserwując takie sceny, niezmiernie i pod każdą szerokością geograficzną odbywające się według tego samego scenariusza – Spróbowałbyś być na moim miejscu – mówiłam do ekranu. Po czym przytaczałam wszystkie trudności, jakie musiałabym pokonać, by sama spełnić choć jakieś maleńkie marzenie. To wydawało się niemożliwe. A jednak życie pokazało, że się myliłam.

Dzisiaj wiem, że każdy może stanąć na scenie, ścisnąć mocno własną złotą statuetkę i wzruszonym głosem pozdrowić mamę, jeśli tylko ma na to ochotę.

Jednak aby to zrobić, trzeba pokonać złodziei marzeń, którzy krążą wokół nas bardzo czujni, jakby mieli na głowach radar wykrywający cudze szczęście. Jeśli tylko je poczują, natychmiast robią wszystko, by zgasić to światełko. I nie jest ważne, czy cieszysz się z małej czy dużej sprawy. Zaraz przestaniesz, bo padną takie słowa, które sprawią, że przestaniesz mieć ochotę na uśmiech.

Takie osoby pilnują zwłaszcza, by ci się nie udało spełnić małych marzeń. Myślą logicznie – wiadomo, na większe szansa jest mniejsza. A jeśli ktoś wprawi się na prostych sprawach, nabierze pewności siebie, poczuje się szczęśliwy, zacznie sobie stawiać wyższe cele.

Dlaczego otoczenie nie zawsze nas wspiera w rozwoju, a czasem wręcz zatrzymuje? Powodów jest kilka. Kiedy się je zna, łatwiej się obronić. Kto nas okrada i blokuje?

Ludzie, którzy mają świadomość, że zmarnowali swoje życie...

... i teraz całemu światu próbują udowodnić, że inaczej się nie da. Bo taki mamy kraj, ustrój, czasy, sytuację. Nie mogą dopuścić do tego, by ktoś tuż obok udowodnił, że się mylą i zaczął żyć w pełni. Wtedy nie mogliby się dłużej okłamywać.

Egoiści, z wieczną potrzebą, by świat kręcił się wokół nich

Mają tak wiele zachcianek i wydumanych potrzeb, że nie starcza im własnej energii ani czasu. Potrzebują innych, by wydawać polecenia, zajmować ich czas, prosić o niekończące się przysługi, zawracać głowę. Lubią mieć wokół siebie ludzi słabych, bo silnymi nie mogliby dyrygować. Jeśli ktoś obok rośnie, szybko próbują przyciąć mu skrzydła.

Ludzie wyrachowani, z własnym planem

Często są szefami. Pozwalają innym realizować się wyłącznie w ściśle wytyczonych granicach, które odpowiadają ich potrzebom. Nie potrzebują konkurencji, więc pilnują, by się nie rozwinęła.

Tymczasem każdy z nas ma prawo do własnego życia. Swoich wielkich, ale przede wszystkich małych marzeń. Bo chwile na scenie zdarzają się rzadko, nawet celebrytom. Żyjemy w zwykłej codzienności. Warto budować ją po swojemu, bez strachu. Jeśli lubisz o świcie chodzić boso po rosie, nie wahaj się i nieważne, jaką minę zrobi twoja teściowa. Jeśli chcesz mieć kosze wiszących truskawek, posadź je i ciesz się nimi każdego dnia. Jeśli pragniesz podróżować, zbieraj każdy grosz. Prędzej czy później górka się uzbiera. Różne mamy marzenia, bo każdy z nas jest niepowtarzalny. Warto usłyszeć swój własny głos i z głową oraz rozsądkiem, ale odważnie iść za nim i nikomu nie pozwolić się zatrzymać.

