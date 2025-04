Sukces to dzisiaj magiczne słowo. Ludzie o nim czytają, marzą i są gotowi wiele oddać, by osiągnąć. Sukces ma zniewalającą moc. Za tymi, którzy są jego uosobieniem ciągną się rzesze fanów, a każdy szczegół życia idola, nawet najbardziej banalny wywołuje wielkie emocje.

Poznałam wiele osób, którym coś się w życiu udało. Zamożnych, wpływowych, sławnych i… jakże rzadko prawdziwie szczęśliwych. Biznesmenów, aktorów, pisarzy. Ta obserwacja potwierdza się także przez biografie wielkich tego świata.

Whitney Huston miała wszystko. Była wyjątkowo piękną kobietą. Miała smukłą, bardzo proporcjonalną figurę, błyszczące oczy, wspaniale wykrojone usta, włosy z charakterem, promienny uśmiech. Do tego natura obdarzyła ją głosem, który porywał miliony. Jakby pochodził nie z tego świata. Był łącznikiem między tym, co możliwe do zrozumienia, a wielką tajemnicą. Prawdziwą iskrą bożą. Artystka osiągnęła spektakularny sukces zawodowy i zarobiła dużo pieniędzy. Miała śliczną, słodką córeczkę. Mieszkała w wielkim wygodnym domu, w którym nielubiane czynności wykonywała za nią służba. Otaczali ją przystojni mężczyźni w ilościach hurtowych. Wykonywała pasjonujący zawód.

Coś jeszcze? Oczywiście. Co tylko chcecie, można dopisać do tej listy. Wszystkie kobiece marzenia.

A jednak ta kobieta miała w sercu smutek tak wielki, rozpacz sięgającą tak głęboko, że popełniła samobójstwo. Zostawiła swoje dziecko, muzykę, domy, pieniądze i sławę. Zdecydowana większość z nas, z jakimikolwiek by się dzisiaj nie zmagała problemami, jest w o wiele lepszej sytuacji. Ma większe powody do radości, często szczęścia. To może być zaskakujący wniosek.

Sukces ma wiele definicji. Dążymy do niego na wiele sposobów. Często opisywany jest dokładnie tak, jak wyglądało życie Whitney Huston. Jako posiadanie pieniędzy, wpływów, urody, władzy. Z daleka ten obraz wydaje się niezwykle kuszący. Znam wiele przypadków, kiedy by go osiągnąć, ktoś poświęcił całe życie. Oddał wszystko. Zdrowie, rodzinę, czyste sumienie, spokój wewnętrzny, cały swój czas i energię. I przegrał.

Bo na szczycie często jest zimno, samotnie i ślisko. Jeden fałszywy krok i możesz spaść na samo dno. Dlatego jedyne do czego warto dążyć to szczęście. By je znaleźć dobrze jest stworzyć własną definicję. Bo dla każdego z nas będzie ona inna. I nie oddawać za jeden element, na przykład pieniądze, zbyt wielu innych.

Szczęście to równowaga, balans pomiędzy różnymi obszarami życia. Rodziną, zdrowiem, pracą pełną pasji, finansami, czystym sumieniem. Tylko wtedy, gdy uda się coś osiągnąć w każdym z tych obszarów pojawia się prawdziwe szczęście. Rzadko gdy poświęcamy uwagę tylko jednemu. Taka równowaga jest trudniejsza do osiągnięcia niż prosty, bezwzględny pęd do sukcesu, ale jakże jest fascynująca. Nadaje życiu wyjątkowy smak. Każdy dzień staję się przyjemnością, wielką przygodą. To warte każdego wysiłku. Gorąco zachęcam. Najwyższą formą sukcesu jest szczęście.

