Jeśli to nie jest snobizm, to nie wiemy, jak to inaczej nazwać. Kostium Gucci pozamiatał na rynku odzieżowych absurdów…

Gucci na plażę, ale nie do wody



Marka Gucci wprowadziła do sprzedaży coś, co sprawiło, że zaczęłyśmy w redakcji przecierać oczy ze zdumienia. Wygląda jak zwykły biały kostium kąpielowy – oczywiście z nieodłącznym, ogromnym logo – ale jest jeden szkopuł: wbrew nazwie nie nadaje się do pływania. W kostiumie Gucci można jedynie nadawać szyku, leżąc na plażowym leżaku lub przechadzając się brzegiem plaży. Brzmi niedorzecznie?

Cóż, nie wiadomo, co się stanie z materiałem po jego zmoczeniu, ale na stronie internetowej Gucci ostrzega, że dla dobra jego jakości „odradza wchodzenie do wody w tym kostiumie".

Pytanie: ile więc kosztuje kostium kąpielowy, w którym nie wolno pływać? Ta cena, jak na tak mało przydatny „gadżet”, może dziwić: cena kostiumu Gucci to około 1700 zł. Chętnych na jego kupno jednak nie brakuje – ciuch zdążył się już wyprzedać.

A co wy o nim myślicie? Kupiłybyście taki kostium?

