Magda Gessler znana jest z bardzo mocnego makijażu, co zupełnie nie przeszkadza jej w pokazywaniu się na Instagramie zupełnie saute. My doceniamy i zazdrościmy tego dystansu do siebie. Kluczem do szczęścia jest czuć się dobrze z samą sobą, prawda?

Czytając komentarze pod zdjęciami Magdy Gessler trudno nie odnieść wrażenia, że kobiety ją uwielbiają - i to począwszy od jej stylu i makijażu po charakter.

Pewnie większość z nas nie zdaje sobie z tego sprawy, ale Magda Gessler ma 64 lata. I nic dziwnego, bo wygląda na... 10 mniej. Nie dziwi więc fakt, że fanki chcą wiedzieć jakich kosmetyków do makijażu i pielęgnacji używa nasza rodzima "Kreatorka Smaków". My jedną z jej tajemnic już odkryliśmy...

Kilka dni temu Magda Gessler na swój facebookowy profil wrzuciła zdjęcie, na którym widać jakiego pudru do twarzy używa. Okazuje się, że to kosmetyk włoskiej, luksusowej marki NEBU Milano. Jej kluczowymi produktami są właśnie najwyższej jakości kompakty prasowane i róże, wzbogacone diamentowym pudrem. Dzięki tej technologii kompakt zachowuje właściwości nawilżające i odżywcze.

Nie tylko formuła kosmetyków jest luksusowa. Wszystkie puderniczki Nebu pokryte są 24-karatowym złotem oraz kryształami Swarovskiego. To wszystko składa się, jak się można domyślać, na bardzo wysoką cenę. Za puder trzeba zapłacić średnio 300-500 złotych. Marka ma także w ofercie szminki, cienie do powiek i pędzle.