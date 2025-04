Koronawirus przeorganizował nasze życie. Rząd nawołuje do pozostawania w domach, odwołano imprezy masowe, zamknięto szkoły, placówki oświatowe, kina, restauracje i muzea. Wiele innych instytucji zmienia zasady swojego funkcjonowania. W tym lokale usługowe.

Zmieniają się również zasady bezpieczeństwa w aptekach. Farmaceuci, którzy w nich pracują, są szczególnie narażeni na wszelkiego typu zarazki i wirusy. W związku z tym większość aptek obsługuje klientów wyłącznie przez okienka całodobowe i namawia do płatności bezgotówkowych. Koronawirus może bowiem przenosić się na pieniądzach.

Na drzwiach wielu aptek można spotkać podobne komunikaty: