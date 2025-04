Lepiej płacić kartą czy gotówką - stanowisko WHO

W sieci pojawiają się artykuły dotyczące sposobów płatności rekomendowanych przez WHO. Ich autorzy powołują się na stanowisko Światowej Organizacji Zdrowia w tej kwestii, jednak jak przekonuje rzeczniczka organizacji w rozmowie z serwisem MarketWatch, WHO nie odradza płatności gotówkowych.

Co jednak istotne, wskazuje na to, że koronawirus może utrzymywać się na przedmiotach przez kilka dni, zatem po kontakcie z gotówką należy umyć ręce.

O myciu rąk pamiętaj także po powrocie ze sklepu. Logiczne wydaje się zatem, by w miarę możliwości korzystać jednak z innych form płatności. Są to np. zbliżeniowe płatności kartą czy za pomocą smartfona. Pamiętaj także o tym, by dezynfekować telefon i karty płatnicze.

Czy sprzedawca może odmówić przyjęcia gotówki?

Niektórzy sprzedawcy, bojąc się zarażenia koronawirusem, proszą klientów o płatność kartą. Czy jest to zgodne z prawem? Nie.

Monety i banknoty emitowane przez NBP są oficjalnym środkiem płatniczym na terenie Polski, dlatego w świetle prawa sprzedawca, który odmawia ich przyjęcia naraża, się na odpowiedzialność z art. 135 kodeksu wykroczeń:

Kto, zajmując się sprzedażą towarów w przedsiębiorstwie handlu detalicznego lub w przedsiębiorstwie gastronomicznym, ukrywa przed nabywcą towar przeznaczony do sprzedaży lub umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia sprzedaży takiego towaru, podlega karze grzywny.

Aby wyjść klientom naprzeciw, Komisja Nadzoru Finansowego wystosowała apel do do Narodowego Banku Polskiego o zwiększenie limitu płatności zbliżeniowych do 100 zł. Obecnie limit ten wynosi 50 zł.

Jak długo koronawirus utrzymuje się na pieniądzach?

Wyniki badań dotyczące tego, jak długo koronawirus może przeżywać na banknotach nie są znane. Można się jednak domyślać, jakim nośnikiem drobnoustrojów mogą być pieniądze - zarówno papierowe jak i metalowe.

Ostatnio jednak pojawiły się doniesienia mówiące o tym, że wirus SARS-CoV-2 może przeżywać w powietrzu nawet przez 30 minut. To sugeruje, że niebezpieczne stają się zwykłe zakupy. Przeżywalność wirusa na innych przedmiotach także jest wyższa niż dotychczas sądzono.

Banki w Korei i w Chinach już przed miesiącem wprowadziły u siebie procedury dezynfekcji pieniędzy.

