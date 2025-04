Są takie miejsca na świecie, które tak bardzo odbiegają od tego, co znamy, że wydają się aż nierealne...

Trudne życie mieszkańców Korei Północnej

Korea Północna to państwo w Azji Wschodniej, w którym panuje socjalizm. Jak powiedział niedawno prof. dr hab. Waldemar Dziak, specjalista od problematyki północnokoreańskiej, wykładowca Collegium Civitas i PAN, „żeby zrozumieć specyfikę północnokoreańską, przede wszystkim trzeba wiedzieć, że to jedyne państwo na świecie, gdzie całe społeczeństwo – 25 milionów – podzielono na trzy klasy, według stopnia lojalności dla wodza i dla reżimu”. Jak podkreślił, z zewnątrz Koreańczycy z tego rejonu wyglądają jak „zwarte roboty”.

Faktycznie, mieszkańcy Korei Północnej reszcie świata moją przypominać roboty: podobnie się ubierają, podobnie muszą się też zachowywać, a całe ich życie wyznacza szereg nakazów i zakazów, których są zmuszeni przestrzegać na co dzień.

Nas niektóre z nich naprawdę zadziwiły i zasmuciły – to wstrząsające, że na tej samej planecie, co my, w XXI wieku, kiedy technika stoi na tak wysokim poziomie i powstała, by służyć ludziom, wciąż żyją osoby, które muszą egzystować tak, jakby czas się zatrzymał.

Zobaczcie same w naszej galerii.

