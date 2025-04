Mówi się, że oczy to zwierciadła naszej duszy, które odsłaniają prawdę o tym, co czujemy i o czym myślimy. Okazuje się jednak, że mogą ujawniać znacznie więcej, bo ich kolor może świadczyć o tym, że dolega nam jakieś poważne schorzenie. Sprawdź, co kolor twoich oczu mówi o stanie twojego zdrowia.

Co oznaczają żółte białka oczu?

Zażółcone białka oczu mogą świadczyć o poważnych problemach z układem pokarmowym, a zwłaszcza o nieprawidłowym funkcjonowaniu wątroby. To może być sygnał, że zaczyna się WZW lub niedrożność przewodu pokarmowego. Tego objawu nie można lekceważyć, więc jeśli widzisz go u siebie, udaj się do lekarza.

Co oznaczają przekrwione oczy?

Mocno zaczerwienione oczy to najczęściej objaw zapalenia spojówek czy alergii. Przekrwienie pojawia się także przy przemęczeniu i zbyt długim używaniu elektroniki - narażeniu na niebieskie światło. W rzadkich przypadkach zaczerwienione oczy mogą być objawem poważniejszych schorzeń, np. jaskry.

Co oznacza jasna obwódka tęczówki?

Jeśli wokół swojej tęczówki widzisz jaśniejszą obwódkę, może być to sygnał, że coś jest nie tak z twoim metabolizmem. Najczęściej wiąże się ze zbyt dużą ilością tłuszczu w organizmie. To zjawisko pojawia się jednak najczęściej u starszych osób i świadczy o podwyższonym poziomie cholesterolu.

Co oznaczają podkrążone oczy?

Cienie pod oczami to dość oczywisty skutek braku odpoczynku i niewyspania. Jeśli jednak nie znikają mimo wypoczynku i dużej ilości snu, mogą świadczyć o anemii, bądź problemach z tarczycą. Podkrążone oczy mogą też świadczyć o nieprawidłowej diecie. Najczęściej pojawiają się przy nietolerancji laktozy i glutenu.

