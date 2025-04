W całej Polsce zamknięte są szkoły, biblioteki, restauracje, galerie handlowe. Działają jedynie sklepy z żywnością i niezbędnymi artykułami, a także apteki. Kwitnie sprzedaż internetowa, preferujemy płatności bezdotykowe, a wypady do kina zamieniliśmy na filmy z Netflixa.

Czujemy, że nasza wolność została już mocno uszczuplona, a rząd zapowiada, że będą kolejne ograniczenia. Najprawdopodobniej już jutro dowiemy się jakie.

Gdzie już wprowadzono rygorystyczne ograniczenia?

Od dziś, 30 marca br. mieszkańcy Moskwy mogą wychodzić z domu jedynie do pracy, do najbliższego sklepu lub apteki. Spacer z psem jest dozwolony, ale tylko w promieniu 100 metrów od miejsca zamieszkania.

Z domu można wyjść także po to, by wyrzucić śmieci.

Moskwianie, także młodzi, mają pozostać w domach. Do tej pory obowiązek samoizolacji dotyczył osób po 60. roku życia i chorujących przewlekle, bo to oni należą do grupy najwyższego ryzyka. Statystyki dotyczące hospitalizacji osób zakażonych koronawirusem w Rosji pokazują jednak, że 40% pacjentów wymagających podłączenia do respiratora ma nie więcej niż 40 lat.

Mieszkańcy Moskwy i obwodu moskiewskiego będą kontrolowani przez system kamer z funkcją rozpoznawania twarzy. W całym mieście ma pojawić się nawet 100 tysięcy takich urządzeń. Wkrótce poruszanie się po mieście będzie możliwe wyłącznie ze specjalną przepustką.

Rosjanie mają teraz tydzień wolnego od pracy (nie dotyczy to zawodów niezbędnych do funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i innych, niezbędnych sektorów). Wszystko po to, by zatrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa.

Jakie kary dla osób nieprzestrzegających kwarantanny?

Dotychczasowe regulacje nie sprawdziły się w praktyce - wiosenna pogoda w weekend skłoniła mieszkańców Moskwy do spacerów i piknikowania. Parki pełne były osób grillujących na świeżym powietrzu.

Mimo zamknięcia (na razie od 28 marca do 5 kwietnia) restauracji, barów i centrów handlowych, w miejscach publicznych wciąż jest wielu spacerowiczów. Zaostrzono kary za złamanie obowiązkowej kwarantanny. Kara za złamanie zasad kwarantanny, w efekcie czego dojdzie do zakażenia i śmierci innej osoby, wyniesie od 8 do 16 tysięcy złotych.

Czy podobne ograniczenia czekają mieszkańców Warszawy lub innych miast w Polsce? Trudno porównywać te miasta ze sobą. Trzeba pamiętać, że w Warszawie mieszka mniej niż 2 miliony osób, za to liczba mieszkańców Moskwy wynosi około 12 milionów. Teraz trudno cokolwiek przewiedzieć, więc czekamy na rozwój wydarzeń.

