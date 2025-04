Z dnia na dzień rośnie liczba zdiagnozowanych zarażonych osób i niestety - ofiar śmiertelnych. 5. ofiarą jest mieszkaniec Wałbrzycha (woj. dolnośląskie).

Koronawirus zbiera żniwo: zmarł 57-letni mężczyzna

Jak podało Ministerstwo Zdrowia, 5. ofiara śmiertelna to mężczyzna, który miał choroby współistniejące w wieku przedemerytalnym i znajdował się w grupie ryzyka. Był dyrektorem finansowym dużej spółki w regionie wałbrzyskim. Jak czytamy na stronie wrocławskieg Gazety Wyborczej, do nocnej opieki medycznej zgłosił się 7 marca z objawami gorączki i kaszlu. Po otrzymanych zaleceniach odesłano go do domu.

13 marca znów zgłosił się do lekarza, bo objawy nie ustępowały - ten zdecydował o umieszczeniu mężczyzny w izolatce, następnie 14 marca został przyjęty do szpitala w Wałbrzychu. Zmarł we wtorek rano.

To 57-letni mężczyzna, który miał choroby współistniejące. W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem: 205/5 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

— Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 17, 2020

Liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce rośnie z godziny na godzinę. Na dzień dzisiejszy (17 marca 2020) 13 osób ozdrowiało - objawy towarzyszące zakażeniu koronawirusem minęły u nich samoistnie. Niestety wciąż większość zarażonych jest hospitalizowanych.

W dniu 17 marca 2020 Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 28 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Potwierdzone przypadki dotyczą:

7 osób z woj. kujawsko-pomorskiego,

6 osób z woj. pomorskiego,

3 osób z woj. mazowieckiego,

3 osób z woj. lubelskiego,

3 osób z woj. śląskiego,

2 osób z woj. małopolskiego,

2 osób z woj. warmińsko-mazurskiego,

1 osoby z woj. opolskiego,

1 osoby z woj. zachodniopomorskiego.

Aktualizacja z 16 marca 17:34:

5493 - liczba wykonanych testów diagnostycznych,

734 osób hospitalizowanych z podejrzeniem zakażenia koronawirusem,

10050 osób objętych kwarantanną,

30129 osób przebywa pod nadzorem epidemiologicznym.

Kwarantanna się przedłuży

Mniej pozytywną informacją wydaje się być prawdopodobieństwo, że wojna z koronawirusem potrwa dłużej niż w zamyśle wielu Polaków - 2 tygodnie. Szacuje się, że najgorsze jeszcze przed nami.

Prawdopodobnie dwutygodniowa przerwa w szkołach zostanie wydłużona - powiedział we wtorek Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski.

Decyzja w tej sprawie będzie wynikać z wytycznych ministra zdrowia i GIS. Zapewnił, że system edukacji jest do tego przygotowywany.

W okresie kwarantanny nie ma żadnych przeszkód, by zajmować się zwierzętami domowymi, o ile stan zdrowia na to pozwala. Nie przenoszą one wirusa i nie stanowią zagrożenia!

