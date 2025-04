Wytrwanie w związku pełnym bliskości i zrozumienia to prawdziwa sztuka kochania i nieustająca praca. W tej odsłonie akcji "Kochanie To Sztuka" bohaterami są anonimowe pary z wieloletnim stażem. Spotkali się przed kamerami, aby powiedzieć, co w sobie nawzajem lubią, co ich pociąga.

"Lubisz mnie całować?"

Ich młodość przypadła na okres powstania książki "Sztuka kochania", a kampania przypomina nie tylko o postaci Michaliny Wisłockiej, ale też o tym, że problemy z intymnością w związkach można rozwiązywać rozmową. I warto. "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej", w którym główną rolę gra Magdalena Boczarska, zbiera same pozytywne recenzje i przyciąga widownię, bo tematyka jest atrakcyjna i wciąż aktualna. Jak widać, bardzo potrzebna - jeśli nie będziemy rozmawiać o seksie w związkach, to nikt za nas tego nie zrobi.

Co kręci cię w twoim partnerze?

W spocie padają wzruszające słowa i deklaracje, które nieczęsto wypowiadamy, tak samo jak słowa "kocham cię". Rzadko mówimy drugiej osobie, co nam się w niej podoba, co nas kręci, za czym wręcz szalejemy - może to plecy, łydki, uda, piersi? "Lubię twój mózg. Jest naprawdę interesujący" - słyszymy jedno z wyznań, wypowiedzianych prosto w oczy. Nie bolało, a przyniosło obojgu uśmiech. Co działo się potem, nie wiemy, ale intuicja podpowiada, że to ćwiczenie, które warto wykonywać w domowym zaciszu.

fot. mat. prasowe

Zobaczcie nagranie, na którym pary bez skrępowania mówią o tym, co lubią w swoich ciałach.

