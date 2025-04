Kobieta w rzeźni? Za sterami statku? W straży pożarnej, kamieniołomach, a może fabryce? Czy panie wykonujące takie zawody mogą jeszcze szokować, dziwić, wydawać się nie na miejscu? Nasze prababki, przyzwyczajone do tego, że panie powinny wykonywać tylko „kobiece” prace, załamałyby pewnie ręce na ich widok, ale czy w dzisiejszych czasach istnieje jeszcze podział na zajęcia dla kobiet i mężczyzn?

Początkiem niezwykłej serii zdjęć stworzonych przez Chrisa Chrismana było poznanie Heather Marold Thomason – kobiety, która porzuciła karierę związaną z projektowaniem stron internetowych i została rzeźnikiem. Gdy ją sfotografował, zapragnął rozszerzyć projekt na inne kobiety – i tak powstał „Women’s work”. Jak sam przyznaje, jest ojcem dwójki dzieci i chce przekazać im wiadomość, że w przyszłości mogą robić, co zechcą – bez względu na uprzedzenia czy utarte standardy.

Jestem ojcem 4-letniego chłopca i 2-letniej dziewczynki. Wychowano mnie w wierze, że mogę robić, co będę chciał, gdy dorosnę. Podobną wiadomość chcę przekazać swoim dzieciom. Chcę je tak wychować, by wiedzieć, że ich marzenia nie mają limitów i mogą robić to, co sprawia im radość

– przyznaje Chris.