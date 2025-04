Młoda Amerykanka – Tia Freeman z Nashville (USA) – urodziła dziecko w pokoju hotelowym dzięki instrukcji, jaką znalazła na YouTubie. Choć brzmi to nierealnie, a nawet nierozsądnie, 22-latka sama odebrała swój poród. Jak to wyglądało?

22-latka długo w ogóle nie miała pojęcia, że jest w ciąży. O tym fakcie dowiedziała się, jak już znajdowała się w ostatniej fazie, w 6. miesiącu. Wcześniej przytyła trochę, ale uznała, że to wynik zaniedbania ćwiczeń. Kobieta zrobiła test ciążowy dopiero, gdy jej brzuch zaokrąglił się w charakterystyczny dla ciężarnych sposób.

Zresztą nawet jak już wiedziała, że jest w ciąży, Tia wypierała tę informację. Przyznała, że weszła wtedy w etap „zaprzeczania”. Wyjechała na wakacje. I wtedy wszystko się zaczęło.

Podczas 14-godzinnego lotu samolotem kobieta dostała skurczy i bólu brzucha. Najpierw sądziła, że to zatrucie pokarmowe. Jednak już po wylądowaniu w Turcji, gdzie miała spędzić jedną noc i lecieć dalej, zaczęła czuć mdłości i mocno się pocić.

„Dosłownie chwytałam się barierek i starałam się przejść przez kontrolę paszportową. Myślałam, że zemdleję” – napisała na Twitterze.

Tia wpisała swoje symptomy do wyszukiwarki internetowej i stwierdziła, że zaczęła rodzić. Nie chciała tego zrobić na lotnisku. Jakoś udało jej się dotrzeć do hotelu, ale i tak nie wiedziała, co robić. Nie wezwała lekarza, tylko postanowiła poszukać porad na YouTubie.

Wypełniła wannę ciepłą wodą, przygotowała ręczniki i odnalazła w internecie najlepsze pozycje do rodzenia. Poród na szczęście przebiegł szybko i bez problemów. Tia urodziła zdrowego chłopca.

„Musiałam przeć kilka razy i wypchnęłam dziecko na świat” – relacjonowała na Twitterze.

22-latka użyła sznurówek do przecięcia pępowiny. Wcześniej wysterylizowała je w gotowanej wodzie.

To wrap up I go to the hospital get checked out everything is fine. He’s perfectly healthy! Lol the doctors were shocked to hear my story. I made national news & people would stop us to take pictures all the time & a random elderly woman grabbed my boob as I was breastfeeding pic.twitter.com/gGp4lJvEvl

— Efya (@TheWittleDemon) 25 kwietnia 2018