Wydaje ci się, że zaplanowałaś wakacje w najdrobniejszym szczególe. Niestety, zawsze może zdarzyć się coś, co pokrzyżuje twoje plany. Co wtedy powinnaś zrobić?

Zgubiony bagaż

Jeśli walizki nie dotarły do miejsca przeznaczenia, lub zostały w transporcie uszkodzone, masz prawo do odszkodowania. Na lotnisku poszukaj punktu obsługi naziemnej pasażerów. Tu wypełnisz formularz nieprawidłowości bagażowej tzw. PIR (Property Irregularity Report).

Następnie złóż reklamację u przewoźnika. Musisz w niej oszacować wartość zaginionych przedmiotów. Powinnaś też przedstawić rachunki za przedmioty, które znajdowały się w bagażu (np. ubrania, kosmetyki itp.). Jeśli tego nie zrobisz, bo np. nie masz już paragonów, szkoda zostanie wyceniona na podstawie wagi zarejestrowanego bagażu. Do reklamacji dołącz kwit bagażowy (tzw. przywieszka jest dołączana do biletu przy odprawie bagażowej) i kopię formularza PIR.

Na złożenie reklamacji masz:

– 7 dni od odbioru uszkodzonego bagażu,

– 21 dni od daty jego odzyskania.

W przypadku zaginięcia bagażu przepisy nie wskazują terminu reklamacji, ale trzeba ją złożyć jak najszybciej.

Maksymalna kwota odszkodowania na terenie Unii wynosi 1220 euro.

Uwaga! Jeśli bagaż zaginął, możesz zgłosić się do przewoźnika z wnioskiem o wypłatę dziennej diety na zakup rzeczy pierwszej potrzeby – środków higieny osobistej oraz ubrania. Możesz też kupić je sama i zażądać zwrotu wydatków od linii lotniczej.

Opóźniony pociąg

W przypadku opóźnienia pociągu, masz prawo domagać się rekompensaty.

Jeśli opóźnienie przekracza 60 minut, bez względu na jego przyczynę rekompensata wynosi:

25 proc. ceny biletu , jeśli pociąg był opóźniony od 60 do 119 min.

, jeśli pociąg był opóźniony od 60 do 119 min. 50 proc. w przypadku opóźnienia wynoszącego 120 min. lub więcej.

Gdy opóźnienie przekracza 60 minut, przysługują ci posiłki i napoje, o ile są dostępne w pociągu czy na stacji lub da się je szybko sprowadzić.

Aby otrzymać rekompensatę, trzeba złożyć pisemną reklamację (nie jest wymagane poświadczenie o opóźnieniu). Powinnaś to zrobić w ciągu roku od daty podróży, a w przypadku pociągu międzynarodowego – masz na to 2 miesiące.

Uwaga! Rekompensata nie przysługuje, gdy jej wartość nie przekracza 4 euro.

Masz także prawo żądać odszkodowania, o ile udowodnisz, że szkoda ma bezpośredni związek przyczynowy z opóźnieniem pociągu.

Kradzież w hotelu

Jeśli z twojego pokoju hotelowego coś zginęło, jak najszybciej zgłoś to w recepcji. Zgodnie z prawem to właściciel obiektu odpowiada za zniszczenie lub utratę rzeczy gości wniesionych do hotelu.

Wysokość odszkodowania nie może przekraczać wartości utraconej rzeczy. Przepisy wyznaczają też górny limit odszkodowania – na jednego gościa nie może ono przewyższać stukrotności ceny wynajęcia pokoju na dobę, przy czym maksymalna odpowiedzialność za jedną rzecz wynosi 50-krotość należności za pokój.

Uwaga! Limit nie obowiązuje, jeżeli właściciel hotelu przyjął rzecz na przechowanie albo powodem szkody była wina bądź niedbalstwo jego pracownika.

Z roszczeniem możesz wystąpić w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym zauważyłaś szkodę i nie później niż rok po wymeldowaniu się z hotelu.

Odwołany lot

W takiej sytuacji linia lotnicza musi zapewnić pasażerom:

gdy lot jest opóźniony od 2–4 godzin (zależy od długości połączenia) – napoje i posiłki:

w razie opóźnienia przekraczającego pięć godzin – zwrot ceny biletu lub zorganizowanie lotu powrotnego.

Jeśli lot zostaje odwołany, możesz domagać się odszkodowania od 250 euro do 600 euro w zależności od długości trasy. Nie dostaniesz go, jeśli przewoźnik powiadomił cię o odwołaniu lotu 2 tygodnie przez startem, albo samolot nie poleciał z przyczyn niezależnych od przewoźnika.

Alicja Hass, autorka jest redaktorem Przyjaciółki i Pani Domu

