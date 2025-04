Klaudia Kucharska - Miss Polski Nastolatek 2017

24 czerwca w Amfiteatrze w Kozienicach wybrano Miss Polski Nastolatek 2017. Zaszczytne miano przypadło Klaudii Kucharskiej, Miss Nastolatek Beskidów. O tytuł walczyły dziewczyn w wieku 14-18 lat. Zobaczcie zdjęcia Klaudii i oceńcie same: czy wygląda jak przeciętna 15-latka?

Konkursy piękności, choć dla wielu są już tylko festiwalem reklamy i sztuczności, wciąż cieszą się dużym zainteresowaniem niezależnie od pokoleń. Czemu organizuje się rywalizację młodych, dojrzewających dziewcząt - za tym stoją spore pieniądze i nadzieje nastolatek, które marzą o karierze na wybiegu czy przed obiektywem. W konkursie brały udział uczennice gimnazjum...

Konkurs Miss Polski Nastolatek 2017 wzbudzał wiele emocji - ostatecznie wygrała go Klaudia Kucharska, śliczna 15-latka, która w świecie modelingu postawiła już pierwsze kroki. Za wsparcie podziękowała na swoim Instagramie:

Z całego serduszka chciałabym bardzo podziękować wszystkim, którzy od samego początku wspierali mnie, pomagali w trudnych chwilach i wierzyli do samego końca. Tu szczególny ukłon w stronę agencji za danie mi szansy i organizatorom konkursu Miss Polski Nastolatek za tak wielkie wyróżnienie, jakim było przyznanie mi tytułu Miss Polski Nastolatek 2017.

Dla Klaudii to otwarcie drzwi do świata mediów, reklamy, prasy. Najpiękniejsza nastolatka w Polsce pracuje w agencji Max Models. Chętnie współpracuje przy sesjach glamour oraz modowych, tym samym wykluczając akty i półnagie sesje. Na to za wcześnie.

Zobaczcie zdjęcia nieprzeciętnie pięknej Klaudii Kucharskiej, która - mamy nadzieję - osiągnie jeszcze sporo. Niekoniecznie jako piękna dziewczyna.

