Jest w nich wszystko to, co roślina chce przekazać kolejnemu pokoleniu: zapas minerałów, witamin, zdrowych tłuszczów oraz przeciwutleniaczy. Na dodatek wszystkie te dobra są w formie łatwo przyswajalnej przez nasz organizm. Dlatego kiełki polecane są szczególnie osobom, u których mogą wystąpić jakieś niedobory pokarmowe, np. osłabionym po infekcji, dzieciom. Są też idealnym składnikiem dla tych, którzy są na diecie odchudzającej – w 100 g kiełków jest tylko 15-40 kcal (w zależności od rodzaju). Poza tym są smaczne i idealnie nadają się do kanapek, sałatek, surówek.

Skąd je wziąć?

Kiełki możesz kupić niemal w każdym sklepie. Pamiętaj jednak, że mają dość krótki termin przydatności do spożycia (3-4 dni). Trzymaj je w lodówce, a przed podaniem dokładnie opłucz na sitku. Możesz także w domu przygotować miniplantację kiełków. To wcale nie jest takie trudne. Pamiętaj jednak, że nie nadają się do tego ziarenka kupione w sklepie ogrodniczym. Odpowiednie znajdziesz w sklepie z żywnością ekologiczną.

Kiełki fasoli mung

To nieocenione źródło białka, błonnika i karotenu. Mają w składzie cynk, miedź i fosfor.

Pomagają obniżyć poziom cholesterolu we krwi. Poprawiają ogólną kondycję organizmu.

Kiełki rzodkiewki

Są zasobne w witaminy A, B, C, E i H, składniki mineralne, błonnik i dobre tłuszcze. Hamują rozwój bakterii, wspierają prace wątroby. Świetnie sprawdzą się także w czasie przeziębienia.

Kiełki lucerny

Dostarczają białka, nienasyconych kwasów tłuszczowych, witamin E i C oraz kwasu foliowego. Wzmacniają mięśnie, kości, zęby, wspomagają leczenie dolegliwości reumatycznych.

Kiełki słonecznika

Sporo w nich witaminy D, żelaza, magnezu i cynku oraz białka. Poprawiają przemianę materii, usprawniają trawienie i łagodzą dolegliwości stawowe. Wzmacniają paznokcie i włosy.

Kiełki rzeżuchy

Mają w składzie mnóstwo witamin: A, C, D, B oraz jod, magnez i potas. Poprawiają przemianę materii, usprawniają trawienie i łagodzą dolegliwości stawowe. Wpływają paznokcie i włosy.

Kiełki soczewicy

Zawierają witaminy z grupy B i aminokwasy, sporo kwasu foliowego, wapnia, cynku, żelaza, potasu, magnezu. Przeciwdziałają zakażeniom wirusowym i mają działanie antynowotworowe.