Wiele osób codziennie zadaje sobie pytanie: jak długo jeszcze będziemy musieli żyć w tej nowej, przerażającej rzeczywistości? Obecne obostrzenia rządu mają trwać do 19 kwietnia. Oznacza to, że do normalności powinniśmy zacząć wracać już następnego dnia - 20 kwietnia.

Dziennikarzowi RMF FM udało się dotrzeć do nieco dokładniejszych informacji. Według nich faktycznie możemy spodziewać się zmniejszenia obostrzeń od podanej przez władze daty. Jak będzie to wyglądało?

Od kiedy salony fryzjerskie zostaną otwarte?

Według informacji podanych przez RMF FM to właśnie salony fryzjerskie i kosmetyczne mają wrócić do pracy jako jedne z pierwszych. Nadal jednak będzie obowiązywać limit klientów w salonie. Według nieoficjalnych informacji ma on jednak zostać nieco zwiększony - będzie zależał najprawdopodobniej od powierzchni zakładu.

Otwarte zostaną również galerie handlowe, w nich obowiązywać mają podobne obostrzenia. Które sklepy w centrach mogą przyjmować klientów? Według RMF FM wszystkie które mogą zapewnić klientom dystans co najmniej 2 metrów. Póki co nadal obowiązywać będzie też nakaz noszenia maseczek oraz rękawiczek.

To, czy obecne obostrzenia zostaną złagodzone, zależy przede wszystkim od rozwoju sytuacji w kraju. Ta ciągle jest bardzo dynamiczna, a jej rozwój w innych europejskich krajach jasno wskazuje na to, że największy przyrost zachorowań mam przed sobą.

W Polsce od kilku dni odnotowuje się dziennie ponad 350 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Nie wiadomo, ile jest ich naprawdę, ponieważ w Polsce poddaje się testom jedynie osoby wykazujące objawy choroby. Według badań jednak nawet 1/4 zakażonych może przechodzić koronawirusa bezobjawowo.

Do dzisiaj w kraju stwierdzono ponad 5700 zachorowań w związku z koronawirusem. Tylko 10 kwietnia do godziny 15 pojawiło się aż 167 nowych przypadków. Jedna osoba zmarła.

