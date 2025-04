W jakim momencie najlepiej jest powiedzieć „kocham cię”? Po kilku tygodniach lub miesiącach związku? A może szybciej? Każdy z nas na to pytanie odpowie pewnie inaczej. Jeden z brytyjskich serwisów postanowił sprawdzić, kiedy decydujemy się wyznać miłość drugiej osobie – niektóre wyniki tego badania są dość zaskakujące!

Kocham cię, czyli kiedy wyznajemy miłość?

Wyznanie miłości to dla wielu kwestia zarówno delikatna, jak i krępująca. Kiedy bowiem wyczuć ten idealny moment, by nie zrobić tego zbyt wcześnie lub zbyt późno? Skąd wiadomo, że to prawdziwe uczucie, a nie chwilowe zauroczenie?

W ankiecie, którą zainicjował brytyjski serwis YouGov.co.uk, wzięły udział osoby w wieku 18-24 lata. Ankietowani mieli napisać, po jakim czasie od zawarcia znajomości zdecydowali się wyznać swojemu partnerowi miłość. Jak się okazało, najwięcej osób, bo aż 22%, powiedziało „kocham cię” po 2-3 miesiącach. Nieco mniej, bo 16%, dało upust swoim emocjom już po miesiącu.

To jednak nie wszystko. 3% zapytanych wyjawiło, że wyznało miłość po niecałym tygodniu znajomości. Byli i tacy, którzy czekali z tym znacznie dłużej: 14% powiedziało „kocham cię” po pół roku, 11% – po 7-8 miesiącach, a 3% – aż po 9 miesiącach. Pojedyncze osoby zwlekały z tym wyznaniem rok czy dwa, a byli i tacy ankietowani, którzy nigdy nikomu nie zadeklarowali miłości. Zważywszy na to, ile lat miały osoby biorące udział w badaniu, wcale nie wydaje nam się to takie dziwne!

