Najbardziej we znaki daje się początek infekcji. Dziecko jest rozdrażnione, obolałe, senne. Do tego z nosa ciurkiem leci wodnista wydzielina. Dodatkowo mogą pojawić się gorączka, suchy kaszel. Tak objawia się klasyczne przeziębienie, które u maluchów niemal zawsze przebiega z katarem. Podpowiemy co, jak z nim walczyć, by pozwolił dziecku spokojnie spać, jeść, oddychać i nie zmienił się w poważniejszą infekcję.

Reklama

Czysty nos to podstawa

Chory maluch na pewno nie może iść do przedszkola, nawet jeśli nie gorączkuje. Smyk, który źle się czuje i tak nie będzie się tam dobrze bawił, a poza tym będzie stanowił niebezpieczeństwo dla swoich kolegów. Nie musi leżeć w łóżku, ale powinien zostać w domu. Podstawą leczenia infekcji kataralnej jest oczyszczanie nosa, co wcale nie jest takie proste w przypadku maluchów. Jeśli przedszkolak nie umie jeszcze wydmuchiwać nosa, czas na pierwszą lekcję. Namów dziecko, żeby ucisnęło jedno skrzydełko nosa, zaczerpnęło powietrza, zamknęło buzię i dmuchnęło z całej siły do chusteczki jednorazowej. Potem niech wydmucha drugą dziurkę (to ważne, bo wydmuchiwanie obu jednocześnie sprzyja zapaleniu ucha!). Wcześniej warto zakroplić dziecku do noska sól fizjologiczną lub morską, która rozmiękczy wydzielinę i ułatwi jej wydmuchiwanie.

Drobne zmiany

Maluch na pewno szybciej dojdzie do siebie, jeśli zastosujesz się do poniższych rad:

Nawilżaj powietrze w mieszkaniu. Jeżeli nie masz nawilżacza, powieś na kaloryferze pojemniki z wodą lub rozwieś w pokoju pranie (ale ogranicz płyn do płukania, bo jego aromat podrażnia śluzówkę).

w mieszkaniu. Jeżeli nie masz nawilżacza, powieś na kaloryferze pojemniki z wodą lub rozwieś w pokoju pranie (ale ogranicz płyn do płukania, bo jego aromat podrażnia śluzówkę). Nie przegrzewaj dziecka . Często wietrz pokój i utrzymuj w nim temperaturę 20–22 st. C. Wilgotne powietrze rozrzedzi wydzielinę, ułatwiając oddychanie. Żeby dziecko nie zmarzło, po prostu ubierz je cieplej.

. Często wietrz pokój i utrzymuj w nim temperaturę 20–22 st. C. Wilgotne powietrze rozrzedzi wydzielinę, ułatwiając oddychanie. Żeby dziecko nie zmarzło, po prostu ubierz je cieplej. Rób inhalacje . Wystarczy para wodna, a jeśli malec nie jest uczulony, dodaj do wody napar z rumianku.

. Wystarczy para wodna, a jeśli malec nie jest uczulony, dodaj do wody napar z rumianku. Pamiętaj, że dziecko musi dużo pić. Dobrze mu zrobi ciepła słaba herbata z miodem i cytryną lub sokiem malinowym.

Dobrze mu zrobi ciepła słaba herbata z miodem i cytryną lub sokiem malinowym. Jeżeli dziecko dobrze się czuje i nie gorączkuje, powinno wychodzić na dwór. Chłodne powietrze ułatwi mu oddychanie.