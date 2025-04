Jego napad to reakcja na podrażnienie tzw. receptorów kaszlowych – zakończeń nerwowych znajdujących się w błonie śluzowej dróg oddechowych. Dzięki nim możliwe jest oczyszczenie gardła, krtani, tchawicy i oskrzeli z tego, co się w nich znalazło. Mogą to być np. okruchy jedzenia, dym papierosowy, przykry ostry zapach itp. Receptory kaszlowe bywają także podrażniane w wyniku infekcji bakteryjnej lub wirusowej albo refluksu żołądkowo-gardłowego. Za kaszlem, szczególnie przewlekłym, mogą stać także dużo poważniejsze przyczyny, w tym gruźlica i nowotwory. Dlatego lepiej go nie lekceważyć, szczególnie jeśli nie mija po kilku dniach leczenia.

Przeziębienie

Objawy: Choroba zaczyna się od suchego kaszlu, który szybko przechodzi w mokry. Cierpisz też z powodu kataru i bólu głowy.

Co robić? W przypadku kaszlu suchego sprawdzi się nawilżanie śluzówki gardła – pij codziennie 2 litry wody i herbatek owocowo-ziołowych (np. z prawoślazu). Można również sięgnąć po preparaty z porostem islandzkim. Gdy kaszel przejdzie w mokry, pomogą ci napary z ziela tymianku lub kopru włoskiego, leki wykrztuśne (np. Flavamed, Mucosolvan) i oklepywanie pleców.

Grypa

Objawy: Dokucza ci główny suchy duszący kaszel, bolą mięśnie i stawy, pojawia się wysoka gorączka.

Co robić? Porządnie się wygrzej. Wirusy grypy nie lubią ciepła. Obniżaj gorączkę, stosując leki z paracetamolem, kwasem acetylosalicylowym lub ibuprofenem. Możesz poprosić kogoś o postawienie ci baniek. Uwaga! Jeśli po kilku dnia kuracji nie poczujesz się lepiej, szybko skonsultuj się z lekarzem! Grypa czasem prowadzi do zapalenia płuc!

Zapalenie zatok

Objawy: Kaszel męczy cię głównie nocą. Masz bóle głowy u nasady nosa.

Co robić? Kaszel wywołuje u ciebie prawdopodobnie wydzielina kataralna spływająca po tylnej ścianie gardła. Aby się jej pozbyć, trzeba wyleczyć zatoki. Najlepiej byłoby wybrać się do lekarza, bo prawdopodobnie konieczne będą antybiotyki i leki steroidowe (stosowane do nosa). Na własną rękę możesz nawilżać śluzówkę nosa wodą morską w sprayu.

Refluks żołądkowo-przełykowy

Objawy: Kaszel męczy cię po obfitym posiłku, szczególnie po porządnej kolacji. Po kaszlu czujesz kwaśny smak w ustach.

Co robić? Przyczyną refluksu zazwyczaj jest zwiotczenie mięśnia zwieracza przełyku. Aby potwierdzić diagnozę, konieczna jest m.in. gastroskopia i pH-metria czyli pomiar kwaśności w przełyku. Leczenie trzeba zacząć od zmiany diety (wykluczamy m.in. produkty tłuste) i rytmu jedzenia (często, ale małe porcje). Podaje się także leki hamujące produkcję soków żołądkowych.