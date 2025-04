Pewna kobieta z Kentucky (USA) pozwała restaurację po tym, jak menadżer lokalu próbował ją przykryć serwetką, gdy karmiła swoją nowo narodzoną córkę. Sadie Durbin opisała całą sytuację na Facebooku. Inne matki też postanowiły zareagować. Dzieje się!

Sadie Durbin jadła obiad z rodziną w Louisville w restauracji ze stekami w połowie listopada. Nagle jej 7-tygodniowa córka zrobiła się marudna. „Była głodna, musiałam ją nakarmić. Ułożyłam ją jak zawsze i zaczęłam karmić piersią. Trwało to kilka minut. Nagle zza rogu szybkim krokiem wyłonił się menadżer lokalu i kręcąc głową szedł do mnie z serwetą w ręku” – opowiada matka magazynowi „People”. Kobieta twierdzi, że menadżer kazał jej się schować i próbował umieścić serwetkę na twarzy dziecka.

„Powiedział do mnie, że dostają wiele skarg i i trzeba mnie zakryć” – wspomina.

Nie zgodziłam się, żeby mnie zakryć serwetką. Powiedziałam, że będę karmić swoje dziecko i mam do tego prawo. On na to odparł, że sam ma sześcioro dzieci i rozumie, ale i tak będzie musiał mnie przykryć

– opowiada.