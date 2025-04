Leanne Allerton to vlogerka i mama, która prowadzi na Facebooku kanał poświęcony macierzyństwu. W minionym roku zasłynęła filmem, który został już wyświetlony ponad 3 miliony razy i zebrał blisko 1300 komentarzy – głównie negatywnych. Dlaczego i co na nim pokazała?

Kilkulatek przy piersi



Nie ma takich badań naukowych, które udowodniłyby niekorzystny wpływ karmienia piersią na dziecko w jakimkolwiek wieku ani takich, które pokazałyby, że istnieje granica po której przekroczeniu korzyści z takiego karmienia się kończą. Generalnie uważa się, że im dłużej matka karmi piersią, tym lepiej. Uwarunkowania kulturowe sprawiają jednak, że w pewnym wieku dziecka (jakim? Kwestia sporna!) matki odzwyczajają dzieci od piersi.

Leanne Allerton jest mamą czwórki dzieci, które karmi piersią już od… ośmiu lat. Jej styl życia nie każdemu przypada do gustu, ale kobieta nie przejmuje się negatywnymi opiniami. Jakiś czas temu zamieściła nawet na Youtubie filmik, na którym pokazuje, jak karmi piersią 4-letnią córkę. Na nagraniu wspomina też, że taką samą praktykę stosuje wobec 5-letniego syna.

To nasz czas, który przynosi korzyści. To tylko nasza codzienna rutyna i nasze życie – mówi Leanne.

Filmik młodej mamy tak oburzył niektórych internautów, że zgłosili go jako nadużycie. Youtube nie dopatrzył się najwyraźniej złamania regulaminu, gdyż video nie usunął. Pod nagraniem nie brakuje też negatywnych komentarzy w stosunku do zachowania Leanne. Dla wielu karmienie tak dużego dziecka jest bowiem oburzające, nienaturalne, dziwne i chore, a wręcz zboczone.

Nie robisz tego dla dobra dzieci, tylko dla swojego. Daj im żyć tak, jak żyją inne maluchy!

Dlaczego nie odciągniesz mleka i wtedy nie dasz dziecku zamiast karmić piersią?

Uważam, że jeśli dziecko może samodzielnie jeść i pić, nie musi być już tak karmione…

To nie jest normalne!

Myślenie o tym, że 5-latek jest przyssany do piersi, sprawia, że mam ciarki…

Leanne nie zamierza przestać karmić piersią swoich dzieci i jest zdania, że odstawienie malucha od piersi powinno nastąpić, gdy jest już on starszy i wystarczająco duży, by to zrozumieć. Podaje za przykład swojego starszego syna.

Kiedy przyszedł czas, po prostu porozmawiałam z Georgiem, wyjaśniając mu, że stał się już dużym chłopcem i nadszedł czas, aby przestać – powiedziała kobieta.

Zastanawiamy się, co wy sądzicie o karmieniu piersią tak dużych dzieci?

