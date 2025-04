Szkoda, że świat nadal pełen jest idiotów. No bo z jakiegoś powodu, nadal powstają takie kampanie jak ta. Los zwierząt powinien być dla wszystkich tak samo ważny jak los ludzi. Szkoda, że nie wszyscy zdają sobie sprawę, że psy czy koty czują dokładnie tak samo, jak my. Co więcej, są zupełnie bezbronne i zdane na łaskę i pomoc ludzi. Tak jak dzieci. Dlaczego więc dla niektórych z nas, są tak bardzo obojętne?!

Pomyśl, że to ty jesteś na miejscu zwierząt porzucanych, bitych i gnębionych. Jeśli nie umiesz sobie tego wyobrazić, zobacz zdjęcia najnowszej kampanii Fundacji Sarigato. W akcji wzięli udział Natasza Urbańska, Rafał Maślak, Kamila Szczawińska i Sylwia Nowak.

fot. Piotr Myszkowski

Przywiązane do drzewa, ciągnięte za samochodem, zakopywane żywcem, katowane łopatą, karmione kiełbasą nabitą gwoździami. To nie są wymyślone historie. Media niemal codziennie donoszą o podobnych przypadkach.

Fakty i liczby

W lecie liczba zwierząt w schroniskach wzrasta o 20-25%. Dlaczego tak się dzieje? Bo tuż przed wyjazdem na wakacje, ludzie nie wiedzą, co zrobić ze swoim psem lub kotem (swoją drogą, że też jest to dla niektórych temat, nad którym trzeba się zastanawiać?!). Psa czy kota powinno się albo zabrać ze sobą, albo poprosić znajomych o tygodniową opiekę, albona kilka dni oddać do hotelu dla zwierząt. 1/4 z nas, postanawia psa wyrzucić. Na śmietnik. Albo przywiązać do drzewa.

Aby zwrócić uwagę na ten problem Fundacja Sarigato, tworząca akcje Karmimy Psiaki, stworzyła mocną kampanię. Jest szansa, że przez udział gwiazd, zwróci na nią uwagę większa liczba osób. Natasza Urbańska, Rafał Maślak, Kamila Szczawińska i Sylwia Nowak zostali sfotografowani w sytuacjach, w jakich znajdują się porzucone i krzywdzone zwierzęta.

Co możesz zrobić już dzisiaj?

Akcja Karmimy Psiaki potrzebuje środków, aby stworzyć serwis, który będzie bazą hoteli dla zwierząt i hoteli przyjaznych czworonogom. Sporo osób nie wie, że może bez problemów podróżować ze swoim Psiakiem lub zostawić go pod opieką w hotelu dla zwierząt i że, co więcej, nie kosztuje to dużo! Każdy może wesprzeć projekt, wystarczy dosłownie parę złotych.

fot. Piotr Myszkowski

fot. Piotr Myszkowski

Fotografie zostały zrealizowane przy współpracy Fundacji Sarigato z fotografem Piotrem Myszkowskim - INVICTUS PRODUCTION i jego zespołem.