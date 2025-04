Po rezygnacji Jerzego Owsiaka z funkcji prezesa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy artyści, dziennikarze i gwiazdy apelują: „Zostań!”, „Potrzebujemy cię teraz!”. W internecie na szeroką skalę ruszyła akcja #MuremZaOwsiakiem. Na czym polega i kto się przyłączył?

Reklama

Owsiak rezygnuje z WOŚP

Jerzy Owsiak tę decyzję podjął po śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, który w niedzielę podczas 27. Finału WOŚP został zaatakowany nożem przez Stefana W. Do zamachu doszło na scenie podczas światełka do nieba. Rany okazały się na tyle poważne, że Paweł Adamowicz nie przeżył. Zmarł następnego dnia w szpitalu. Po tym zdarzeniu zorganizowano specjalną konferencję prasową. To wtedy Jerzy Owsiak oficjalnie ogłosił, że odchodzi.

Osobiście składam rezygnację z funkcji szefa fundacji, czyli z prezesa zarządu WOŚP” – powiedział.

Akcja #MuremZaOwsiakiem

Po decyzji Jurka Owsiaka o odejściu z fundacji w internecie zawrzało. Wystarczy wejść na Facebooka czy Instagram, żeby zobaczyć grafiki i hasła: #MuremZaOwsiakiem, #MuremZaJurkiem, „Jurek zostań!”, „Jurek nie może odejść!” na tysiącach kont prywatnych Polaków i na profilach artystów, ludzi mediów, muzyków i gwiazd.

„Wiem, że jest Ci strasznie ciężko teraz. Nam wszystkim jest. To był cios w nas. W naszą wspólną potrzebę niesienia pomocy. Oczywiście masz prawo do każdej decyzji, ale proszę przemyśl ją jeszcze. Stoję murem za Tobą razem z milionami innych ludzi. Kochamy Cię i jesteśmy z Tobą. Zostań” – napisała na Instagramie aktorka Maja Ostaszewska.

„Pokażmy siłę, okażmy wsparcie, podziękujmy za wszystko, co zrobił. Może gdybyśmy byli głośniejsi niż hejterzy…” – to słowa Małgorzaty Rozenek.

W akcję włączyła się też Anja Rubik. „Dobro musi zwyciężyć! Jurek nie może odejść” – napisała pod zdjęciem Jurka.

Wyrazy wsparcia dla prezesa fundacji WOŚP zamieściły też Maria Peszek, Krystyna Janda, Olga Bołądź, Kinga Rusin, Natalia Kukulska i wiele innych gwiazd.

Ja znam energię Jurka i wiem, że on się nie poddaje, że będzie naszym liderem zawsze. Tak jak napisał mój tata: róbmy swoje – powiedziała na antenie TVN24 dziennikarka Agata Młynarska.

W akcję zaangażowali się też niektórzy politycy, m.in. Marek Borowski czy Grzegorz Schetyna. „Panie Jurku, od lat tworzy Pan dobro wraz z milionami Polaków, w tym ze ś.p. Pawłem Adamowiczem. Ze strony złych ludzi spotyka Pana za to nienawiść. Nie moja to rola cokolwiek Panu radzić. Chcę podziękować. Za budowę lepszej Polski. To dzieło musi i będzie trwać” – napisał na Twitterze.

Jako Redakcja Polki.pl i całe wydawnictwo Edipresse, chcąc wyrazić swoje zaangażowanie, wysłaliśmy list do Jerzego Owsiaka i fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy podpisany przez Alicję Modzelewską-Warec, dyrektor generalną Edipresse Polska. Oto jego fragment:

„Nie umiemy sobie wyobrazić kolejnych Finałów bez Jurka, jego dobroci i pozytywnej energii, która od tylu lat rozgrzewa nasze serca. Przez 27 lat uczył nas, że pomaganie jest dziecinnie proste, a dobro zwycięża zło. (…) Naszemu smutkowi towarzyszy jednakże zrozumienie dla tak nagłej i wstrząsającej dla wszystkich decyzji Jurka. Szanujemy ją, choć naprawdę trudno nam się z nią pogodzić i gdzieś w głębi serca ciągle liczymy na to, że nie jest ona ostateczna”.

Rodzice też murem za Owsiakiem

Gwiazdy, artyści, dziennikarze i internauci to nie wszyscy, którzy głośno wyrażają i pokazują swoje wsparcie. Przemówili też rodzice, których dzieci przeżyły dzięki sprzętowi zakupionemu przez WOŚP. W internecie publikują historie swoje i swoich dzieci, dziękując Jerzemu Owsiakowi, za to co robił przez lata, działając w fundacji.

Bez wątpienia Polska i Polacy od niedzieli przechodzą bardzo trudny czas. Potrzeba nam jedności, spokoju i wiary, że nienawiść da się przezwyciężyć.

Reklama

O ostatnich wstrząsających zdarzeniach czytaj też:Żona Pawła Adamowicza podzieliła się ostatnim zdjęciem z mężem. Jej słowa chwytają za serce!Paweł Adamowicz nie żyje. Polska łączy się w proteście przeciw nienawiści