Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy kupi brakujący sprzęt, głównie leżanki dla rodziców, szpitalowi w Jeleniej Górze. To reakcja Jurka Owsiaka na zdjęcie kobiety śpiącej pod łóżkiem jej 1,5-rocznego dziecka.

Fotografia szybko obiegła internet. Zdjęcie wraz z emocjonalnym wpisem wrzucił ją na jeden z portali społecznościowych, ojciec dziecka i mąż kobiety widocznej na zdjęciu. Zwrócił się w nim bezpośrednio do Ministra Zdrowia - Konstantego Radziwiłła.

Proszę mi powiedzieć dlaczego w XXI wieku i w kraju leżącym samym środku Europy, moja żona, matka dwójki dzieci, a zarazem kobieta, która co miesiąc do kasy tego państwa oddaje tysiące ciężko zarobionych złotych w różnych podatkach i opłatach, musiała w takich warunkach jak na załączonym obrazku czuwać przy swoim chorym 1,5 rocznym synu, wymagającym pilnego leczenia szpitalnego?

Post został udostępniony przez prawie 4,5 tys. razy, w tym przez samego Jurka Owsiaka. Szef WOŚPu obiema rękami podpisał się pod listem państwa Oblickich.