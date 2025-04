Karmienie łyżeczką to ważny element rozwoju dziecka – wzmacnia mięśnie ust i języka, co korzystnie wpływa w późniejszym czasie na rozwój mowy dziecka.

Przygotuj się

Na początku może być trudno, bo zupełnie inny niż dotychczas sposób jedzenia może sprawiać smykowi kłopoty. Dlatego ważny jest moment, który pierwszy raz go tak nakarmisz. Przede wszystkim, malec musi być już gotowy na taką naukę (następuje to między 5 a 7 miesiącem życia), to znaczy nie może wypychać językiem z buzi tego, co mu podajesz. Poza tym nie może być bardzo głodny, bo powolne jedzenie będzie go frustrować. Warto więc wcześniej dać mu trochę mleka.

Do dzieła!

Nałóż na łyżeczkę odrobinę jedzenia. Zachęć dziecko, by otworzyło usta (np. delikatnie dotykając ich łyżeczką). Włóż ją do buzi poziomo, tak by niemowlak mógł zgarnąć zawartość wargami. Na początku na pewno zaciśnie na niej usta – to naturalny odruch. Prawdopodobnie część posiłku wypłynie mu też na brodę... Po pewnym czasie jednak dziecko opanuje połykanie i problem zniknie.