Ile razy robiłaś/widziałaś zdjęcia na Instagrama czy na Facebooka hipsterskich vegehamburgerów z dyniowymi frytkami i jarmużem, ulubionego makaronu czy bodaj chleba, która sama piekłaś? Modne knajpy, #pornfood albo #konieczniedomowe dżemiki. Nie, nie będę krytykować, nie ma w tym nic złego! Ale... teraz takie zdjęcia mogą wyprzeć zdjęcia pustych talerzy, ewentualnie z okruchami po posiłku i z napisem #JaStawiam. O co chodzi?

Chodzi o MILION dzieci, które nie jedzą. Albo jedzą bardzo, bardzo mało. Nie każdego dnia. Tym dzieciom pomaga UNICEF. I to ta organizacja wymyśliła akcję #JaStawiam.

Chodzi o to, żeby sobie uświadomić, że są głodne dzieci i że bardzo łatwo im pomóc. Na przykład przekazując równowartość jednego swojego posiłku na posiłki dla dzieci w Afryce. Proste? Proste. I ma sens.

Do akcji #JaStawiam włączyły się znane osoby, lubiani kucharze, blogerzy, vlogerzy m.in.: Tomasz Jakubiak, Magdalena Różczka, Mariusz Wlazły, Kinga Paruzel, Paulina Chruściel, Blog Ojciec, Be you spirit, Makecookingeasier.com i wielu innych!

Ja nominowałam do wzięcia w niej udziału Małgosię Ohme, znaną psycholog i dziennikarkę WP.pl, Filipa Chajzera - naszego felietonistę o wielkim sercu i Martę Kabulską, redaktorkę naczelną Mamadu.pl. Mam nadzieję, że wezmą udział w tej akcji i zachęcą innych. Do dzieła!

1. Udostępniamy zdjęcie swojego pustego talerza na Facebooku, Instagramie lub Twitterze dodając #JaStawiam.

2. Wartość naszego obiadu przekazujemy niedożywionym dzieciom w południowej i wschodniej Afryce wpłacając darowiznę na unicef.pl/jastawiam.

3. Na koniec oznaczamy troje naszych znajomych, inspirując innych do działania!

Gdyby ktoś zastanawiał się czy warto pomagać akurat UNICEF, koniecznie polecamy: UNICEF ma polskie korzenie i właśnie kończy 70 lat!

