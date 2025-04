Powrót do naturalnych składników w kuchni oraz kosmetyce to już nie tylko chwilowa moda, ale styl życia. Dlatego kosmetolodzy chętnie umieszczają wyciągi z roślin w preparatach pielęgnacyjnych. Ty także możesz zadbać o urodę sięgając po gotowy krem z ekologicznym składnikiem albo zaglądając do domowej spiżarni. Teraz na topie jest jarzębina!

Co potrafi jarzębina

Owoce zawierają dużo witaminy C, soli mineralnych (m.in. magnez, miedź, potas) oraz kwasy organiczne .

Jest naturalnym samoopalaczem, lekko przyciemnia skórę.

Domowe recepty

Kąpiel z dodatkiem naparu: 2 szklanki owoców lekko rozgnieć i zagotuj w 2 litrach wody. Przecedź do wanny z wodą.

Tonik wzmacniający naczynka: 2 łyżki rozgniecionych owoców zalej 2 szklankami wody i zagotuj. Gdy płyn wystygnie, przecedź go i przemywaj twarz 2 razy dziennie.

Maseczka do cery tłustej: 2 łyżki rozgniecionych owoców zagęść łyżką mąki ziemniaczanej.

Uwaga: Zanim zrobisz maseczkę z produktu stosowanego po raz pierwszy, nie zapomnij zrobić testu uczuleniowego. Odrobinę preparatu nałóż na 10 minut w zgięciu łokcia, jeżeli po kilku godzinach nie pojawi się swędzenie lub zaczerwienienie, możesz przyrządzić maseczkę.

