W sobotę, 12 września Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło akcję #StopFurChallenge, w której uczestnicy, podobnie jak w pozostałych tego typu inicjatywach, nominują do wzięcia w niej udziału inne osoby, a tym samym wyrażają poparcie dla samej akcji.

Tym razem chodzi o niezwykle ważny projekt „piątka dla zwierząt", który mówi m.in. o zakazie hodowli zwierząt na futra, humanitarne ich traktowanie oraz wzmocnienie kontroli warunków w jakich są przetrzymywane, zakazie wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych oraz możliwości uboju rytualnego tylko na potrzeby krajowych związków wyznaniowych.

Dyrektor Biura Prezydialnego PiS i przewodniczący Forum Młodych Michał Moskal kilka godzin temu zainicjował całą akcję na Tik Toku:

Zachęcamy do tego, żeby wyrażać poparcie, żeby zachęcać znajomych, rodzinę, by pokazali poparcie dla naszej społecznej inicjatywy.

Zaraz po jego wystąpieniu na filmiku pojawia się Jarosław Kaczyński. Prezes namawia, by każdy poparł tę ustawę, bo jest niezwykle ważna i potrzebna.

Do wzięcia udziału w akcji nominował premiera Mateusza Morawieckiego oraz posła Krzysztofa Sobolewskiego, przewodniczącego Komitetu Wykonawczego PiS.

Szanowni państwo, to jest naprawdę potrzebne. Tutaj dzieje się bardzo wiele złego i musimy temu złu zapobiec. Każdy dobry człowiek powinien poprzeć tą ustawę. Ja ją popieram z całego serca i chciałbym nominować dwie osoby: pana premiera Mateusza Morawieckiego i pana posła, przewodniczącego zarządu naszej partii Krzysztofa Sobolewskiego do tego, by dalej w tym kierunku działali. Żeby ta akcja się udała, bo naprawdę jest potrzebna zwierzętom, ale jest przede wszystkim potrzebna ludziom, szczególnie dobrym ludziom

– powiedział Jarosław Kaczyński.