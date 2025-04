Ogrodnicy nazywają bzy lilakami, w odróżnieniu od bzu czarnego (o właściwościach leczniczych), rosnącego dziko w lasach i na nieużytkach. Ale w potocznym języku te wiosenne krzewy, strojne w pachnące kwiaty zebrane w długie wiechy, w odcieniach fioletu, lila i bieli, były, są i będą bzami. I dobrze, bo o bzach, a nie o lilakach poeci od wieków piszą wiersze. Najstarsze odmiany, które do dziś rosną w wiejskich ogródkach, radziły sobie nawet na nie nawożonych nigdy piaskach. Nowe zdecydowanie jednak wolą żyzną glebę.

Jakie wymagania ma bez

Gleba. Powinna być żyzna. Jeśli masz w ogrodzie piaszczystą glebę, to przed sadzeniem bzu dodaj do wykopanego dołka kilka łopat uniwersalnej ziemi ogrodowej. Jeśli już masz posadzony bez, a przed sadzeniem nie dodałaś lepszej ziemi, to rozsyp ją teraz pod krzaczkiem u podstawy pędu. Bzy nie lubią zakwaszonej gleby, dlatego warto podsypywać pod nie kompost, a co 2–3 lata garść wapna ogrodniczego, które odkwasi podłoże.

Słońce. Bez powinien rosnąć w widnym miejscu, a więc w tej części ogrodu, gdzie dociera sporo promieni słonecznych, bo wtedy zawiązuje więcej kwiatów i intensywniej pachnie. Nie musi to być jednak strona południowa. Lekkie zacienienie nie jest dużym problemem.

Wilgoć. W okresie suszy dobrze jest go podlewać. Jednak krótkie okresy bez deszczu znosi dość dobrze. Sadzenie. Bzy sprzedawane w pojemniku można sadzić wiosną (nawet jeszcze w czerwcu) lub późną jesienią. Sadzimy je do dołka, który powinien być dwukrotnie większy niż bryła korzeniowa. Po posadzeniu glebę uciskamy pięściami lub butami i obficie podlewamy.

Nawożenie. Najlepiej nawozić je obornikiem lub kompostem, ale raz w roku, na wiosnę, można go także zasilić długo działającym nawozem granulowanym wieloskładnikowym. Po rozsypaniu nawóz warto grabiami pomieszać z ziemią.

Usuwanie przekwitłych kwiatów. Gdy kwiaty zaschną, powinno się je zerwać w celu zwiększenia kwitnienia w kolejnym roku.

Bez na balkon

Nawet jeśli nie masz ogrodu, możesz mieć swój krzaczek bzu na balkonie. Kup odmianę "lilak Meyera" i posadź w głębokim pojemniku o średnicy minimum 50 cm. Dorasta do ok. 1 m, czasem bywa też sprzedawany w formie drzewka na niskim pniu. Lubi słońce.

