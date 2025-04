Ważny jest kolor, fason i styl – wszak okulary są ważnym modowym dodatkiem. Kształt powinien być dopasowany do owalu twarzy, dobrze, jeśli barwa współgra z karnacją i kolorem włosów, zaś styl oprawek musi być zgrany ze strojem. Równie istotnym aspektem jest wybór szkieł, tak, by chroniły przed szkodliwymi promieniowaniami, miały dobrze dobrany kolor oraz stopień przyciemnienia szkieł.

1. Jaki filtr powinny mieć okulary?

Moc filtra dobiera się do jasności otoczenia i wrażliwości na światło noszącej okulary osoby. W podstawowej wersji jest to filtr zabezpieczający przed promieniami UVA, UVB i UVC. Takie okulary dobre są w przypadku równomiernego nasłonecznienia. Żeglarzom, górskim wędrowcom, ale także kierowcom przydadzą się okulary z filtrem polaryzacyjnym, które niwelują szkodliwe dla oczu światło odbijające się od bardzo jasnych powierzchni. Okulary mogą też posiadać filtr fotochromowy, czyli taki, który przepuszcza światło w różnym stopniu dzięki temu, że okulary same przyciemniają się w słońcu. Stosuje się je na ogół w okularach korekcyjnych.

2. Czy kolor soczewek jest istotny?

Kolor soczewek to nie tylko kwestia mody. Szare soczewki są neutralne, zachowują naturalny kontrast i barwę otoczenia. Brązowe, dobre przy wrażliwych oczach – wyostrzają kontrast i zwiększają głębię ostrości. Niebieskie dobrze jest nosić przy zmiennej pogodzie i złym oświetleniu.

3. Złe okulary – jakie problemy?

Okulary na bazarnianym stojaczku czy w tanich sieciówkach kuszą fikuśnymi kszałtami, kolorami, a przede wszystkim minicenami. Nie posiadają one na ogół żadnych filtrów, więc nie chronią przed szkodliwym promieniowaniem. To nie tylko dyskomfort widzenia, ale i groźba uszkodzenia siatkówki (nieodwracalnego, bo komórki w soczewce ocznej nie mają zdolności regeneracyjnych). Nie ufaj okularom z naklejką UV 400 za 20 zł – to tylko podróbka dobrych modeli.

4. Jak dobrać okulary do kształtu twarzy?

Oprawki zawsze dobieraj do kształtu twarzy! Okrągłą optycznie wyszczuplają kanciaste i prostokątne kształty, choć kocie również wchodzą w grę. Unikaj natomiast zaokrąglonych oprawek typu muchy czy lenonki. Dla kwadratowej korzystne będą oprawki owalne lub zaokrąglone na dole, które złagodzą ostre rysy. Zrezygnuj zaś z kanciastych i dużych. Trójkątna źle wygląda w oprawkach naśladujących kształt trójkąta. Tu postaw na lekko zaokrąglone modele. Przy owalnej twarzy możesz nosić większość modeli.

5. Jakie są tego lata najmodniejsze?

W modzie jest wiele przeróżnych fasonów – od olbrzymich much z lat 60., kocich oprawek rodem z lat 80. po stylizowane na męskie wayfarery czy zabawne lenonki; dla odważnych: oprawki w kształcie trapezów, serduszek lub ostro przycięte u dołu. To, co jednak wiedzie prym tego lata to oryginalne zdobienia – kwiatowe nadruki czy wypukłe aplikacje na brzegach. W modzie są nadal pastelowe kolory lub mocne, intensywne barwy.

Anna Mietelska