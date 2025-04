Dziś padły dwa kolejne smutne rekordy w Polsce. Odnotowano 6,5 tysiąca nowych przypadków zakażenia, a aż 116 osób zmarło z powodu koronawirusa. Rząd coraz intensywniej rozmawia o nowych obostrzeniach, które miałyby zatrzymać pandemię. Portal Polsat News nieoficjalnie dowiedział się, jakie restrykcje mogą nas czekać. Zastrzega jednak, że wszystkie z nich są póki co na etapie dyskusji.

Jakich obostrzeń możemy się spodziewać w następnych tygodniach?

Najgłośniejszym tematem w ostatnich tygodniach są bez wątpienia wesela. Zdaniem wielu osób limit 75 osób, który obecnie obowiązuje w znacznej części Polski nadal jest zbyt duży. Jak podaje Polsat News, w najbliższych dniach prawdopodobnie zostanie wprowadzony całkowity zakaz organizowania imprez rodzinnych - w tym wesel. Nie wiadomo jednak, czy będzie on obowiązywał jedynie w czerwonych strefach, czy na terenie całej Polski. Biorąc pod uwagę dynamikę rozwoju pandemii, ogólnopolski zakaz jest jednak bardzo prawdopodobny.

Rząd rozważa także czasowe wyłączenie targowisk - sprzedawcom za ten czas miałyby zostać wypłacone odpowiednie rekompensaty. Trwają też dyskusje nad zakazem organizowania zgromadzeń i manifestacji, w których brałoby udział więcej niż 10 osób.

Kolejnym tematem, który wzbudza wiele emocji, jest wprowadzenie nauki zdalnej. Według ustaleń portalu Polsat News, rząd rozważa wprowadzenie nauki z domu dla uczniów powyżej 12 roku życia. Dzięki temu szkoły zostałyby odciążone z ilości uczniów, a budżet państwa - z dodatkowych świadczeń opiekuńczych.

Niewykluczone, że zmiany dotkną także sklepy - szczególnie monopolowych, które miałyby być zamknięte po godzinie 19. Zakaz sprzedaży alkoholu po 19:00 dotyczyłby także stoisk alkoholowych w sklepach spożywczych oraz na stacjach benzynowych.

Wiele osób zastanawia się, co z cmentarzami, ponieważ te jak co roku będą podczas Wszystkich Świętych przeżywać prawdziwe oblężenie, jednak w tym sezonie może się ono skończyć ogromnym wzrostem zakażeń. Rząd nie planuje zamknięcia cmentarzy, zachęca jednak do rozłożenia wizyty u zmarłych bliskich na inne dni.

Trwają nadal też rozmowy na temat ograniczenia działalności siłowni, klubów fitness oraz basenów. Dotyczą one przede wszystkim ograniczenia liczby osób, które mogą przebywać jednocześnie na ich terenie.

