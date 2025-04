Szampon, który się nie pieni też bardzo dobrze myje włosy – wyjaśnia nasz ekspert, Justyna Król, fryzjerka z salonu KOKO w Warszawie. – Różni się od kosmetyku pieniącego tym, że nie zawiera siarczanów, które powodują powstawanie piany. Substancje te nie mają wpływu na właściwości myjące szamponu, a jedynie ułatwiają jego równomierne rozprowadzenie na włosach i skórze głowy.

Siarczany nie dają też gładkości kosmykom, ani nie ułatwiają rozczesywania po myciu – to skutek działania silikonu. Mikrocząsteczki tej substancji wypełniają ubytki w strukturze pojedynczych włosów i oklejają ich powierzchnię, dlatego po myciu włosy są gładsze.

Siarczany stosowane w szamponach (najczęściej są to: SLS – Sodium Laureth Sulfate i ALS – Laurylosiarczan Amonu) występują także w środkach czyszczących (płynach do zmywania, detergentach, itd.), ponieważ doskonale rozmiękczają i usuwają tłuszcze. Niestety, u niektórych osób siarczany mogą powodować przesuszenie skóry głowy, a nawet alergie. Warto więc czasem spróbować szamponu, który mniej się pieni (np. balsam myjący Sylveco, ok. 29 zł), a też skutecznie oczyszcza włosy.

Ewa Adamiak

