Do czego należy dobierać pasek?

Wszystko zależy od kreacji i efektu, jaki chcesz osiągnąć. Możesz wybrać pasek w kolorze stroju, albo w zbliżonym odcieniu dopełniając go harmonijnie. Jeśli zaś zdecydujesz się się na kontrastowy, zwrócisz uwagę na zgrabną sylwetkę lub ożywisz stonowane ubrania. Szukając paska do wzorzystej sukienki, najlepiej wybrać ten w kolorze występującym na deseniu – i nie musi to być wcale ten dominujący!

Reklama



Czy ma znaczenie kolor klamry?

Spora srebrna sprzączka i okazały złoty naszyjnik – ten zestaw raczej nie będzie wyglądał razem dobrze. Traktuj pasek na równi z innymi dodatkami i staraj się, by wszystkie razem tworzyły spójną całość. Dotyczy to również stylu – sportowy pasek i orientalna biżuteria? To również nie brzmi dobrze.



Jak nosić pasek do bluzek i sukienek?

Pasek może posłużyć do korygowania proporcji sylwetki. Przepasany dokładnie w talii lub ciut wyżej lekko wydłuża nogi, zaś zsunięty na biodra – sprawi, że stan wyda się dłuższy. Pasek w talii lepiej wygląda przy dopasowanych kreacjach, ten na biodrach pomoże modnie zbluzować szerszą bluzkę lub tunikę.





Czego wystrzegać się nosząc paski?

Staraj się, by miał on szerokość dopasowaną do szlufki – w przeciwnym razie będzie on się przesuwał (szczególnie w spodniach i spódnicach). Nigdy nie zapinaj też paska zbyt ciasno – spowoduje to, że na ubraniu powstanią nieestetyczne fałdki albo, co gorsza, wbijając się w ciało – wałeczki w okolicach twojej talii!



Jakie paski są najmodniejsze?

Prym wiodą skórzane paski, które mota się na fantazyjne supły z przodu. W modzie sią też nietypowe, np. z grubego sznura czy atłasowej tasiemki zawiązanej na niedbałą kokardę. Do strojów w stylu lat 80. warto dodać szeroki, miękki pasek, zaś do miękkiego płaszcza – rzemykowy, owinięty kilkakrotnie wokół talii.



Przeczytaj też:

Jak poprawić wygląd sylwetki z pomocą paska?

Jak podkreślić paskiem talię?

Reklama

Anna Mietelska