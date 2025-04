Wspólne pichcenie pod chmurką ma mnóstwo zalet. Będzie jeszcze przyjemniejsze, jeśli grill spełni nasze oczekiwania. Modele różnią się wyglądem, wielkością rusztu, niektóre są wyposażone w półki i praktyczne uchwyty, ale główny podział uwzględnia rodzaj stosowanego paliwa.

Węglowy, elektryczny czy na gaz

Największą popularnością cieszą się grille węglowe. I nic dziwnego - wystarczy worek węgla, podpałka i możemy grillować gdzie chcemy. Zwłaszcza, jeśli model nie jest zbyt ciężki i duży. Najprostsze tego typu urządzenie kupimy za 50 zł.

Kto zamierza grillować tylko na tarasie może także wybrać model elektryczny, bo łatwo podłączy go do domowego gniazdka. Większość modeli wygląda jak niewielka, prostokątna płaska skrzyneczka. Na ruszcie zmieści się kilka porcji. Cena modeli ze średniej półki: ok. 150 zł.

Przenośne grille gazowe zasilane są gazem z butli. Specjaliści radzą, aby wybierać takie, w których płomień gazu nie ogrzewa bezpośrednio rusztu. Argumentem za jest łatwość obsługi i kontrolowanie temperatury. Są to jednak urządzenia z reguły dość dużych rozmiarów i droższe od węglowych i elektrycznych. Ceny zaczynają się od 300 zł.

Parametry i dodatkowe wyposażenie

Bez względu na to, czy wybierzemy grill węglowy, elektryczny czy gazowy, zwróćmy uwagę na powierzchnię rusztu. Im większe grono znajomych, tym grill musi być większy. Ważna jest także moc. Specjaliści mówią, że minimum to 1500 W. Sprawdź też nóżki i kółeczka. Nóżki i kółka muszą być z dobrych materiałów, porządnie dopasowane i przykręcone. Palenisko musi stać stabilnie – nawet na nierównym terenie. Warto przeciągnąć upatrzony model po sklepie, aby sprawdzić, czy łatwo się z nim poruszać. Dobrze, jeśli węglowy grill ma ociekacz do tłuszczu - wtedy nie kapie on na żarzące się węgle i nie podsyca płomienia. We wszystkich modelach przydają się blaty na talerze.

Z pokrywą

Dobry grill powinien mieć pokrywę. Dzięki pokrywie można grillować bez względu na pogodę. Zapobiega ona także powstawaniu otwartych płomieni, a więc przypalaniu potraw. Pokrywa powinna mieć otwory wentylacyjne ponieważ zapewniają dopływ powietrza od góry i pozwalają regulować temperaturę. Im bardziej otworzymy wentylację, tym, temperatura będzie mniejsza, bo gorące powietrze ulotni się.

Ruszt

Dużą zaletą jest chromowany ruszt. Łatwo się go czyści i jest trwały. Ruszty żeliwne są wprawdzie równie trwałe, ale gorzej je wyczyścić.

Autorka jest redaktorem dwutygodnika "Pani Domu"