Nawet jeśli masz tradycyjną szafę ubraniową (np. jako element meblościanki), pomyśl czy w którymś z pomieszczeń (wcale nie musi to być przedpokój) udałoby się zmieścić drugą, zrobioną na wymiar. Dzięki pojemnej szafie łatwiej utrzymać porządek. Gdy dobrze ją zaprojektujesz, poza ubraniami i butami może się w niej zmieścić odkurzacz, wiadro i mop, żelazko, a także środki do sprzątania.

Jaką szafę kupić: wykonawcy

Tego typu meble - duże, pojemne szafy, tradycyjnie nazywa się szafami wnękowymi. Nie muszą być jednak montowane we wnęce. Do ścian mogą dotykać tylko plecy i jeden bok lub tylko plecy, a obydwa boki są zrobione z płyty meblowej. W wykonywaniu takich szaf specjalizują się firmy: Elfa, Indeco, Komandor, Raumplus. Kontakt można znaleźć na ich stronach internetowych: nazwa firmy.pl lub com. Koszt mebla zależy od wyposażenia środka, wypełnienia drzwi, rodzaju profili (stalowe lub aluminiowe). Ceny zaczynają się od ok. 1500 zł. Można też wyposażenie (cały środek) kupić w sklepie (np. IKEA, Leroy Merlin, Castorama, Praktiker) i zmontować samemu, a w firmie zamówić tylko drzwi - przesuwne, składane lub klasyczne drzwi na zawiasach. Warto przemyśleć, ile potrzebujemy półek, koszy, drążków, szuflad itd.



Jaką szafę kupić: oceniamy swoje potrzeby

Zorientuj się, ile ubrań będziesz chciała powiesić na wieszakach, a ile miejsca potrzebujesz na te składane. Dzięki temu łatwiej zaplanujesz niezbędną ilość półek, szuflad i koszy oraz długość drążka. Pomyśl, czy w tej szafie będziesz przechowywać buty i ile par? Pamiętaj, że półki na buty bez cholewek mogą być niskie, dzięki temu zmieścisz ich więcej. Czy chciałabyś trzymać tu odkurzacz, deskę do prasowania, żelazko i suszarkę do bielizny? W dużej szafie to możliwe. Projektując wyposażenie, masz też szansę rozwiązać odwieczny problem z przechowywaniem walizek. Przeznacz na nie półkę na samej górze.Jaką szafę wybrać: miejsce na odzież wiszącą Płaszcze i sukienki przechowywane na wieszakach zajmują ok. 160 cm (długość) Spodnie na wieszakach z klipsami zajmują ok. 130 cm. Długie spódnice i długie kurtki - 100 cm. Krótkie kurtki, koszule, marynarki - 85 cm, a spódnice i spodnie przełożone przez wieszak – 70 cm. Jeśli to możliwe, zaprojektuj osobne drążki na długie i krótkie ubrania. Wtedy pod tym z krótką odzieżą, jeśli jest zamocowany wysoko, możesz umieścić np. szuflady na drobne elementy garderoby lub półki na buty.

Jaką szafę kupić: miejsce na składane ubrania

Przeciętna wysokość półek lub koszyków na ubrania składane (koszulki, swetry) to ok. 30cm. Projektanci bardziej cenią druciane koszyki, bo po wysunięciu łatwiej jest wyjąć potrzebną sztukę odzieży.



Jaką szafę kupić: miejsce na buty

Jedna para obuwia ma 20–25 cm szerokości. Pomnóż to przez ilość par, jakie chcesz zmieścić, a będziesz wiedziała, ile miejsca potrzebujesz. Znając szerokość półek, obliczysz, ile ich trzeba. Ważne jest także, aby wysokość półek była optymalna - dopasowana do wysokości butów. Gdy umieścisz je w dużej odległości od siebie, zmarnujesz miejsce. Dla butów na płaskim obcasie wystarczy 15 cm, na szpilki potrzeba ok. 20 cm, a na botki do 40 cm.

Jaką szafę kupić: miejsce na drobne rzeczy i sprzęty

W wąskiej szafie prawdopodobnie zmieści się jedna lub dwie szuflady. W większej można zaprojektować cztery, jedna nad drugą. Bardzo się przydadzą nie tylko na bieliznę i skarpetki, ale również na podręczne śrubokręty, taśmy klejące, igły, nici itp. Najwygodniejsze są szuflady z przezroczystymi frontami. Na bokach szafy warto zamocować uchwyt na żelazko, wieszaki na torebki, paski, krawaty i apaszki. Gdy starczy miejsca, zostaw kącik na deskę do prasowania i odkurzacz.

Jaką szafę kupić: drążek

Jego długość nie powinna przekraczać 120 cm. Inaczej może się odkształcić. Jeśli jest dłuższy, należy go kotwiczyć co 100 cm

Jaką szafę kupić: wieszak na spodnie

Jeżeli szafa jest wysoka, możesz go zamontować pod drążkiem na ubrania. Zwykle jest wysuwany, pomieści 10–12 par spodni.

Jaką szafę kupić: światło

W przepastnej szafie warto zamontować samoprzylepne światełka LED (50 zł) na baterie. Dzięki czujnikowi ruchu świecą tylko wtedy, gdy drzwi szafy są otwarte. Nie trzeba ich wymieniać przez lata.

Jaką szafę kupić: wygodne kosze

Jeśli możesz, zastąp koszami przynajmniej część zwykłych półek. Kosze się wysuwają, o wiele łatwiej znaleźć więc w nich zwłaszcza drobne elementy garderoby.

