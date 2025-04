Bardzo ważne w patelni jest jej wnętrze. Od tego jaką powłokę w patelni zastosowano, zależy trwałość naczynia, łatwość smażenia i mycia. Do niedawna, obok klasycznych modeli z ciemnymi powłokami (teflonową i tzw. PTFE) sporo było patelni z powłoką ceramiczną. Są w ofercie nadal, ale nie zdobyły popularności, jaką im na początku wróżono. Okazało się, że powłoka ceramiczna nie jest tak trwała jak myśleliśmy. Dalej więc najpopularniejsze są patelnie teflonowe i podobne do nich, z ciemnymi śliskimi powłokami. Nowością są powłoki przypominające kamień. Trwalsze i, wg. niektórych, gwarantujące lepszy smak potraw. Przy wyborze zwracaj oczywiście uwagę także na rozmiar i ergonomię. Jeśli kupujesz patelnię do smażenia mięsa (a smażenie mięsa trwa dłużej niż np. smażenie placków), wybierz model z grubym, ciężkim dnem. Dłużej się nagrzewa, ale potem długo trzyma ciepło. Jest energooszczędna. Patelnia do krótkiego smażenia (placków, naleśników, jajecznicy) może mieć cienkie, szybko nagrzewające się dno. Zwróć uwagę na oznaczenia na spodzie. Informują, do jakich kuchenek naczynie jest przeznaczone. Niektóre patelnie nie pasują do kuchenek indukcyjnych.

Reklama



Jaką patelnię wybrać

Thermica

Zelmer, cena: 35 zł. Średnica 24 cm. Dość lekka, rączka nie nagrzewa się. Nieprzywierająca powłoka z teflonu Classic firmy DuPont. Teflon Classic jest mniej trwały niż teflon Select, ale sporo tańszy.

Functional form

Fiskars, cena: 179 zł. Średnica 26 cm. Ciężka, wnętrze pokryte powłoką nieprzywierającą, ale producent nie charakteryzuje jej. Wygląda jednak na trwałą, wykonaną z dobrego materiału. Zaletą jest solidna szklana pokrywa sprzedawana w komplecie z patelnią, z nienagrzewającym się uchwytem.

I-PREMIUM Stone

Tescoma, cena: 170 zł. Patelnia grillowa, 26 x 26 cm. Ciężka, chropowata jak kamień, nieprzywierająca. Potrawy wypiekają się lepiej niż na zwykłej powłoce typu teflon. Rączka się nie nagrzewa. Gwarancja 5 lat.

Granita

Galicja, cena: 51 zł. Ma średnicę 26 cm, jest patelnią dość głęboką i ciężką. Powłoka nieprzywierająca przypomina wyglądem granit, ale jest wykonana z tworzywa chemicznie podobnego do teflonu. Wygodne rączki są pokryte silikonem, aby nie parzyły.

Talent-Pro

Tefal, cena: 91 zł. Średnica 21 cm. Ciężka, z grubym stalowym dnem. Nieprzywierająca powłoka jest wzbogacona o supertwardy tytan, składająca się aż z 8 warstw. Solidny, ergonomiczny uchwyt nie nagrzewa się.

Do serwowania

Tchibo, cena: 120 zł. 35,5 x 24,5 cm. Średnio ciężka. Producent rekomenduje patelnię jako idealną do podawania na stół, ale oczywiście można na niej smażyć. Nieprzywierająca powłoka zawiera dodatek ceramiki. Uchwyty lekko się nagrzewają.

Cantina

Florina, cena: 119 zł. Średnica 20 cm. Niezbyt ciężka, z wygodną nienagrzewającą się rączką. Powłoka z teflonu "Select" firmy DuPont, trwalszego o ok. 1/3 od przeciętnej powłoki tego typu.

Reklama

Autorka jest redaktorem dwutygodnika "Pani Domu"