Czy wiecie, że w naszym klimacie prawie 90 proc. roślin jest zapylanych przez owady? Najważniejszą rolę odgrywa pszczoła miodna i jej kuzyni, np. dzika pszczoła o wdzięcznej nazwie murarka. Przyczyn wymierania tych owadów jest kilka: np. zatrucie środowiska środkami ochrony roślin i innymi toksynami, choroba zwana warrozą i inwazja chrząszcza ulowego. Nie na wszystko mamy wpływ, ale możemy w swoich ogrodach nie stosować chemii. To pomoże pszczołom. Koniecznie także posadźmy tzw. rośliny miododajne, czyli takie, z których pszczoły chętnie zbierają pyłek. Należą do nich między innymi: nagietek, kocimiętka, cynia, dalia, nachyłek, rudbekia, lawenda, wrzosy, heliotrop, orlik ogrodowy, jeżówka i wiele ziół, z których mamy też pożytek my. Nie kośmy za często trawnika. Pozwólmy, aby rosnące wśród traw kwiaty zakwitły. W kącie ogrodu pozostawmy trochę chwastów, obciętą gałąź, trochę liści, kilka kamieni. To raj dla pożytecznych owadów.

Jak zwabić pszczoły do ogrodu

Kolorowo od wiosny. Pszczoły wyfruwają z uli już wczesną wiosną. Dlatego zadbajmy, aby w ogrodzie rosło choć kilka roślin kwitnących wiosną - floks szydlasty, tworzący barwne łany, rośliny cebulowe, bratki, orliki.

Zrób ziołową rabatę.Pszczoły uwielbiają kwitnące zioła. Wabi je zapach. Do najbardziej polecanych należą: lawenda, hyzop i tymianek. Kwitną długo i obficie. Między nimi, dla ozdoby, możesz posadzić np. różane drzewka.

Zbuduj oczko wodne. Nawet niewielkie jeziorko stwarza w ogrodzie przyjazny mikroklimat dla nas, dla zwierząt, a także dla pszczół i innych pożytecznych owadów, które, poza nektarem potrzebują wody. Wokół oczka będzie wilgotna gleba i rośliny. Pszczoły będą pić małe kropelki wody.

Powieś domek dla pszczół. Dzikie pszczoły i trzmiele potrzebują schronienia przed zimnem i deszczem. Chętnie skorzystają z powieszonego w ustronnym miejscu ogrodu (w słońcu) domku. Taki elegancki znajdziesz np. w Leroy Merlin (od 25 zł). Możesz też zrobić sama ze słomy, trzciny bambusa lub kawałka drewna z nawierconymi otworami.

Autorka jest redaktorem dwutygodnika "Pani Domu"