Takiej drugiej zupy jak nasz żurek nie ma nigdzie na świecie. Jest oryginalny, smaczny, pożywny i zdrowy, bo w trakcie kiszenia żuru, czyli inaczej robienia zakwasu powstają substancje korzystnie działające na przewód pokarmowy. Dlatego warto go gotować często, nie tylko od święta. Podstawą żurku jest zakwas. Oto krótka lekcja, jak go zrobić w domu, metodą naszych babć, które kisiły go regularnie. To także sposób na zaoszczędzenie paru groszy, bo z 1 kg razowej mąki żytniej (6 zł) będziemy mieli co najmniej 5 l zakwasu (oczywiście nie musimy robić na raz). Tymczasem 0,5 l gotowego zakwasu (zwanego tez po prostu żurkiem) kosztuje ok. 3,50 zł.

Jak zrobić zakwas na żurek

Przygotuj duży słoik lub ceramiczny dzbanek o pojemności minimum 1,5 l i kawałek gazy, bawełnianego lub lnianego płótna do przykrycia naczynia. Wsyp do naczynia pół szklanki razowej mąki żytniej lub otrąb pszennych lub żytnich. Zalej 1 l cieplej wody, ale nie przekraczającej 40 st. C. Dodaj 3 ząbki czosnku (lekko zmiażdżone), 3–4 liście laurowe, kilka ziaren ziela angielskiego i kawałek skórki chleba razowego pieczonego na zakwasie. Przykryj naczynie kawałkiem gazy lub płótna, obwiąż, aby kapturek nie spadł. Nie zakręcaj słoika nakrętką, ponieważ szczelne przykrycie nie służy zakwasowi - bakterie kwaszące mają za mało powietrza. Postaw w cieple, np. w pobliżu kuchenki, na 3–4 dni. Gotowy zakwas (żurek) możesz wykorzystać od razu do ugotowania zupy lub przelać do butelek i trzymać w lodówce nawet kilka tygodni.

Autorka jest redaktorem dwutygodnika "Pani Domu"