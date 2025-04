kładniki kupi Pani w sklepach ze zdrową żywnością lub internetowych. Np. nierafinowane masło shea kosztuje 15 zł/ 200 g, masło kakaowe ok. 28 zł/100 g. Najlepiej kupować większe opakowania, wtedy jest to bardziej ekonomiczne. Zachęcam do tworzenia balsamów do ciała na bazie masła kakaowego, gdyż jest biozgodne ze skórą. To oznacza, że jest w pełni przez nią tolerowane i nie powoduje uczuleń. Można używać je samo lub łączyć z innymi masłami np.z kokosowym lub shea. Dobry pomysł to połączenie masła z olejem roślinnym w proporcjach 80 proc. masła i 20 proc. oleju. Jeśli woli Pani mniej twarde kosmetyki można zmienić proporcje, np. wziąć 70 proc. masła i 30 proc. oleju. Szczegółowe przepisy znajdzie Pani w internecie. Ogólne zasady przyrządzania takich preparatów są następujące. Masło trzeba roztopić w kąpieli wodnej i dolać do niego olej roślinny. Potem wystudzić i włożyć do lodówki. Kiedy kosmetyk stanie się mętny na brzegach, proszę go wyjąć z lodówki i przełożyć do większej miski.Następnie ubij mikserem tak, by miał konsystencję kremu. W tym momencie może Pani dodać także 2–3 krople ulubionego olejku eterycznego (np. różanego, lawendowego) i jeszcze przez chwilę ubijać.

Reklama