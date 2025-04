Reklama

W domu możesz rozjaśnić włosy o 2–3 tony. Pasemka nie powinny kontrastować z resztą fryzury, lecz ładnie się w nią wtapiać.

Możesz je zrobić zwykłą farbą rozjaśniającą, ale wygodniej użyć zestawu do balejażu (np. Farba do balejażu, L’Oréal Paris, 34 zł;). Zawiera on farbę, szczoteczkę do jej aplikacji i rękawiczki.

Aplikacja farby szczoteczką jest łatwa i szybka . Nakładamy na nią farbę i przesuwamy po pasmach. Można użyć nawet czystej szczoteczki od mascary.

