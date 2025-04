Kiedy masz wokół siebie znajomych i przyjaciół sytuacja jest prosta. Czujesz się swobodna, możesz się dobrze bawić. Z obcymi różnie bywa, zwłaszcza gdy zależy ci, żeby zrobić dobre wrażenie, np. na przyjęciu służbowym.

Reklama

Ważne jest już samo wejście. Kiedy wchodzisz powinnaś zostać zauważona – oczywiście w najlepszym tego słowa sensie. Zadbaj więc o odpowiednią kreację i fryzurę. Dołącz do tego olśniewający uśmiech. Jednak sama uroda i wygląd nie wystarczą, by zachwycić wszystkich – to wymaga nieco więcej wysiłku:

Przywitaj się z gospodarzami imprezy (lub przełożonymi, jeśli to służbowe przyjęcie). Możesz rzucić kilka miłych słów na temat wyboru miejsca imprezy czy wystroju sali. Rozejrzyj się dyskretnie po otoczeniu, np. szukając kogoś znajomego albo bufetu, żeby dobrze poznać rozkład pomieszczenia, w którym impreza się odbywa. Rzut oka na salę i gości ułatwi ci poruszanie się w tym nowym terenie. Jeśli dostrzeżesz kogoś znajomego w tłumie nie czekaj, aż podejdzie do ciebie. Sama rusz w jego stronę z uśmiechem. Jeśli wśród gości zauważysz kogoś interesującego, kogo chciałabyś poznać, poproś, aby ci go przedstawiono. Możesz też podejść sama i zagadnąć, przedstawić się – to jeden z najskuteczniejszych sposobów na nawiązanie nowych znajomości. Bądź ostrożna z drinkami – łatwo przekroczyć granice dobrego smaku. Jeśli przesadzisz, możesz zostać gwiazdą wieczoru w negatywnym sensie. Trafił ci się nudny wielbiciel? Zakończ konwersację tak, by go nie urazić. Powiedz: miło się gawędzi, ale nie chcę ci zabierać całego wieczoru... i zniknij dyskretnie.

Ewa Adamiak

Reklama

Przeczytaj też:

5 najmodniejszych trendów na Sylwestra!

Szczupła talia - triki modelek