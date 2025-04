Chcemy cię namówić, abyś znalazła wolną chwilę i wcieliła się w rolę inspektora BHP. Przejdź się po wszystkich pomieszczeniach w swoim domu, wejdź także do piwnicy lub na strych, jeśli je masz i poszukaj potencjalnych zagrożeń. Może nim być chybotliwy taboret, przewód przedłużacza położony na podłodze, ale nie tylko. Bądź czujna szczególnie w kuchni i w łazience, bo tu niebezpieczeństw jest najwięcej. Podpowiadamy ci, na co powinnaś zwrócić uwagę.

Przesuwające się chodniki i dywaniki

Jeśli masz takie w łazience lub w innym wnętrzu, możesz kupić i podłożyć pod nie maty antypoślizgowe. Mają różne wymiary, łatwo znajdziesz mały, np. 50 x 60 cm jak i pod duży dywan. Cena od 10 zł. Jeżeli dywaniki są zniszczone, możesz je wymienić na nowe, z antypoślizgową spodnią stroną.

Śliska podłoga i schody

Bywa, że wykładając płytkami schody lub przedpokój, zlekceważymy bezpieczeństwo i wybierzemy śliskie kafelki. Możemy ten błąd naprawić. Istnieje technika antypoślizgowa (antypoślizgowa.com), polegająca na nałożeniu odpowiedniego preparatu. Cena od 40 zł/m kw. Parkietu i PCV nie nie nabłyszczaj mleczkami z silikonem. Będą mniej śliskie.

Plątanina kabli

W każdym domu jest wiele urządzeń elektrycznych, a każde podłączone do gniazdka innym przewodem. Nie powinny te kable leżeć na podłodze. Zepnij je razem i ukryj w specjalnych maskownicach (sklepy elektryczne) lub np. pod drewnianymi listwami. Tylko wtedy nie zaplącze się w nie dziecko i przegryzie ich domowy zwierzak. Nie toleruj prowizorek podczas remontu, np. pozostawionej na wierzchu instalacji elektrycznej. Powinna być ukryta pod tynkiem.

Niestabilna wanna

Wanna powinna stać jak skała. Jeśli choć trochę się kolebie podczas wchodzenia do niej lub wychodzenia, trzeba jak najszybciej wypoziomować nóżki i unieruchomić ją, bo grozi przewróceniem, zwłaszcza osobie starszej. Śliski brodzik W modelach sprzed lat, najczęściej blaszanych, powierzchnia nie jest antypoślizgowa. Połóż na jego dnie specjalny plastikowy chodniczek, który bardzo dobrze chroni przed poślizgnięciem.

Piecyk gazowy w łazience

Najlepiej, aby go tam wcale nie było. Jeśli jednak na razie nie możesz z niego zrezygnować, powinien być kontrolowany, czyszczony i regulowany raz w roku przez osobę uprawnioną.

Tłukące się naczynia

Gdy szklane pojemniki upadną na twardą powierzchnię, na pewno się stłuką, a rozpryskujące się odłamki mogą dotkliwie zranić. Zminimalizujesz niebezpieczeństwo, jeśli słoików i innych szklanych naczyń nie będziesz trzymać w wiszących szafkach. A gdy już dojdzie do stłuczenia, zmieć szkło szczotką, zaś resztki zbierz odkurzaczem. Pamiętaj, że odłamki mogą być także pod szafkami.

Szkodliwe detergenty

Proszki do prania i płyny do czyszczenia domu, to niebezpieczne substancje chemiczne. Gdy w domu są dzieci, absolutnie nie wolno żadnych środków czystości trzymać w dostępnym dla nich miejscu. Może to grozić nawet poważnych zatruciem.

Ostrożnie z AGD

Nie dotykaj mokrymi rękami urządzeń zasilanych prądem. Nie zostawiaj ich bez nadzoru, gdy są włączone. Podczas burzy wyjmij wtyczki z gniazdek. Ostrożnie myj urządzenia, aby do silnika nie dostała się woda. Korpusu miksera, tostera, opiekacza i innych urządzeń nie wolno myć pod bieżącą wodą. Przecieramy je wilgotną ścierką.

Pożar na patelni

Może się to zdarzyć, bo tłuszcz bardzo łatwo się pali. Zwłaszcza, gdy patelnię niechcący ustawimy tak, że duży płomień palącego się gazu sięgnie powyżej ścianki patelni. Gaszenie tłuszczu wodą grozi poparzeniem. Należy natychmiast wyłączyć kuchenkę, a patelnię przykryć dopasowaną do niej pokrywką, aby odciąć dostęp tlenu.

Oznaczenia na opakowaniach

Jeśli w jednej szafie przechowujesz przetwory i inne produkty, które łatwo pomylić z żywnością, dokładnie opisz pojemniki. Unikniesz pomyłki.

Rozrzucone przedmioty

Dopilnuj, aby domownicy nic nie zostawiali na podłodze (zabawek, narzędzi). Łatwo się o nie potknąć.

Wchodzenie na stołek

Upinając firanki lub zdejmując jakieś przedmioty umieszczone wysoko, nie korzystaj ze stołka ani krzesła. Kup lekką, kilkustopniową drabinkę. Jest dużo bardziej stabilna.

Nie narażaj dziecka

Oczywiście należy od niemowlaka uczyć dzieci zasad bezpieczeństwa i stosować pewne zakazy, chroniące je przed nieszczęściem, ale to nie wystarczy. W sklepach z wyposażeniem domu sporo jest niepozornych, a niezwykle przydatnych przedmiotów, typu ochraniacze naroży mebli czy blokady szuflad, drzwi lub okien. Są też proste do założenia bramki, które uniemożliwią dziecku wejście na schody lub do innego pomieszczenia.W trakcie, gdy piekarnik jest włączony, raczkujące lub chodzące dziecko powinno przebywać poza kuchnią.

Autorka jest redaktorem dwutygodnika "Pani domu"