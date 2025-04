Marzą ci się gęste i długie rzęsy? Sięgnij po odpowiednią maskarę. Na rynku jest ich wiele – różnią się nie tylko szczoteczkami ułatwiającymi równomierną aplikację, ale także tuszami. Szukaj takiego kosmetyku, który sprawi, że twoje rzęsy staną się najbliższe ideałowi. Niektóre tusze tylko przyciemniają włoski. Inne osiadając na ich powierzchni oblepiają ją i pogrubiają rzęsy nawet kilkakrotnie. Innym rozwiązaniem jest doklejenie sztucznych kępek lub pasków z rzęsami.

Sztuczne jak prawdziwe

1. Pojedyncze kępki (np. Gosh, ok. 35 zł, z klejem w opakowaniu ). Kępki wyglądają bardzo naturalnie umieszczone w zewnętrznym kąciku oka. Naklejaj je na oczyszczoną, odtłuszczoną (płynem miceralnym) skórę. między swoimi naturalnymi rzęsami. Następnie wytuszuj wszystkie, aby zatrzeć ewentualne różnice w kolorze i grubości włosków.



2. Rzęsy na pasku (np. Donegal, ok. 11 zł, z klejem) – idealne na specjalne okazje. Pasek przyłóż do powieki i przytnij do odpowiedniej długości. Następnie naklej (po wcześniejszym wykonaniu makijażu) jak najbliżej linii własnych rzęs. Wykończ makijaż eye-linerem, aby ukryć niedkoskonałości.

Ewa Adamiak

