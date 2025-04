1.Laminowany

Z płyty wiórowej, pokrytej warstwą laminatu, wykończony listwą lub fabrycznie zaokrąglony. Choć łatwy w utrzymaniu to jednak trzeba uważać, by go nie zarysować i chronić przed nasiąkaniem wodą, bo zacznie pęcznieć. Wystarczy przetrzeć wodą z detergentem i wytrzeć do sucha. Biały można od czasu umyć środkiem w skład którego wchodzi chlor (Domestos, Bielinka).



2. Kompozytowy

Na bazie płyty laminowanej lub z MDF-u, którą pokrywa się warstwą kompozytu. Trwały, łatwy w pielęgnacji. Wystarczy przetrzeć wilgotną ściereczką z detergentem (np. płynem do mycia naczyń).



3. Konglomeratowy

Z tzw. syntetycznego kamienia. bardzo efektowny, Najlepiej czyścić go wodą z detergentem. Do trudniejszych plam można użyć mleczka czyszczącego.



4. Drewniany

Warto go zaimpregnować. Jest mało odporny na uszkodzenia mechaniczne i na wysokie temperatury. Gorące naczynia mogą pozostawić na nim trwałe ślady. Drewno wystarczy przetrzeć wilgotną ściereczką z detergentem.



5. Kamienny

Wystarczy przetrzeć wilgotną ściereczką. Uwaga! Nie wolno używać środków zawierających kwasy, sodę, aceton.

Małgorzata Świgoń