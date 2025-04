„Wychowanie dziecka to nie miła zabawa, a zadanie, w które trzeba włożyć wysiłek bezsennych nocy, kapitał ciężkich przeżyć i wiele myśli…” – pisał Janusz Korczak. Do zadań rodziców należy także opieka nad malcem i zadbanie o to, by nie stała mu się żadna krzywda. O tym przypominać nie trzeba – każda kochająca mama i tata doskonale o tym wiedzą. Jak jednak zapewnić dziecku bezpieczeństwo poza domem, gdy jest samo i rodzice nie mogą go ochronić?

Ostrożność przede wszystkim

Stało się: twoje dziecko dorasta. Nie jest już kilkuletnim berbeciem, którym musisz się non stop zajmować. Chce samo wracać ze szkoły do domu, wybrać się do sklepu w pojedynkę i upiera się, że możesz je zostawić w mieszkaniu bez opieki. Zanim mu na to pozwolisz, upewnij się, że nauczyłaś je wszystkiego, co związane z bezpieczeństwem. I wcale nie mamy na myśli rozglądania się przy przechodzeniu przez ulicę…

Nie chodzi o to, by wpadać w paranoję i wychowywać dziecko w poczuciu, że wszyscy wokół są dla niego zagrożeniem. Mądry rodzic przygotuje jednak dorastającą pociechę na to, jak zachowywać się w różnych, nieprzewidzianych sytuacjach. Dziecko powinno wiedzieć, co robić i co mówić, gdy ktoś podejrzany zaczepi je na ulicy, zapuka do drzwi mieszkania lub zachęci, by wsiadło z nim do samochodu.

Zebrałyśmy dla was 7 ważnych zasad, które warto przekazać dziecku, by zwiększyć jego bezpieczeństwo. Przekażcie je swoim maluchom i przypominajcie o nich regularnie!

