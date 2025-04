Bez maskary nie ma perfekcyjnego makijażu. Ale jak wybrać tę najlepszą? Dodającą objętości czy wydłużającą rzęsy? Oto kilka porad alby się nie pogubić w gąszczu szczoteczek.

Przede wszystkim przyjrzyj się swoim rzęsom i zdecyduj, jaki efekt chcesz osiągnąć? Mają wyglądać naturalnie czy może bardziej dramatycznie? Jakie mają być twoje rzęsy?

Grubsze

Dobrze się zastanów nad szczoteczką. Powinna być gęsta, aby nakładała na włoski dużo tuszu. Przeciągnij nią od korzeni włosków aż po same końce robiąc w tym czasie ruch zygzaka. Powtórz czynność po 2-3 min , gdy tusz przeschnie. Ale nie przesadzaj. Więcej niż 3 aplikacje mogą spowodować, że rzęsy posklejają się.

Podkręcone

Przed nałożeniem tuszu użyj zalotki (nigdy po tuszowaniu). Zwykłą metalową zalotkę możesz lekko podgrzać suszarką (ok. 3 sekund - policz powoli do trzech, aby nie przesadzić!). Zaciśnij na rzęsach, policz znowu do trzech. Następnie starannie pomaluj rzęsy. Szczoteczka powinna być niezbyt duża, z włoskami osadzonymi pod skosem. To pozwala jej "wyłapać" każdą rzęsę osobno i nałożyć tusz od samych nasad po końce za jednym razem. Dzięki temu substancje powodujące podkręcanie zostaną rozprowadzone równomiernie na całej długości włosków.

Gęste, podkręcone i wydłużone

Poszukaj maskary, która da ci to wszystko – ważna jest formuła tuszu. Najlepsza będzie maskara 2-etapowa: krok pierwszy polega na nałożeniu bazy, najczęściej białej, która zagęści i wydłuży włoski. Etap drugi to nałożenie czarnego tuszu.

Zagęszczone

Użyj tuszu bardzo ciemnego (z mocnym pigmentem) i substancjami, które nakładane wraz z nim sprawią, że każda pojedyncza rzęsa zostanie pogrubiona (np. wosk, który ją oblepi). Przed nałożeniem maskary zastosuj trik, który sprawi, że twoje rzęsy będą wyglądały na bardziej zagęszczone niż są na prawdę. Użyj cienia lub kredki do powiek – zrób kropeczki tuż przy nasadach rzęs.

Ewa Adamiak

