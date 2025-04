Dezodorant to nasz największy i najwierniejszy sprzymierzeniec nie tylko w lecie. Już nie wyobrażamy sobie bez niego życia. Są one coraz doskonalsze: dbają o skórę, radzą sobie ze skutkami stresu, działają bardzo długo. Badania pokazują, że niemal 90 procent Polek oczekuje od dezodorantu niezawodnej ochrony przed poceniem. Ważny jest też atrakcyjny zapach, szybkie wysychanie i brak śladów na ubraniach. A Ty jakiej ochrony potrzebujesz?

Dla fanek ekologii

Zwolenniczki ekologii uważają, że sole aluminium stosowane w antyperspirantach mogą doprowadzić do zapalenia gruczołów potowych i silnego podrażnienia skóry. Dla nich proponujemy dezodoranty bez tego składnika. Inny pomysł to mineralny dezodorant, na bazie ałunu (np. Crystal). Nie hamuje wydzielania potu, tylko niweluje jego zapach.

Dla tych, co lubią sport

Tegoroczną nowością są preparaty, które działają tym skuteczniej, im bardziej się ruszamy (np. Adidas). Jest to możliwe dzięki umieszczeniu w formule antyperspirantu orzeźwiających mikrokapsułek, aktywowanych pod wpływem ruchu. Zaskakujące jest także to, że wiele godzin po zastosowaniu kosmetyku możemy się czuć świeżo. Pod wpływem stresu i wysiłku w ciągu dnia, gdy dochodzi do tarcia i wilgoci pod pachami następuje rozerwanie następnych kapsułek, a w efekcie do kolejnych impulsów orzeźwienia. Producenci testowali te kosmetyki na sportowcach.

Dla alergików

Wrażliwą skórę ma 20 procent kobiet. Dlatego na rynku jest coraz więcej antyperspirantów bez wysuszającego skórę alkoholu i alergizujących kompozycji zapachowych (np. Vichy, Dermedic). Zawierają natomiast łagodzące podrażnienia substancje, np. alantoinę.

Dla zapracowanych i żyjących w stresie

Jeśli mocno się pocisz albo w ogóle nie chcesz myśleć o dezodorancie przez cały dzień pomyśl o mocnej ochronie. W aptece kupisz preparaty, które stosuje się na noc na umytą i wysuszoną skórę (np. Etiaxil). Następnego dnia nie trzeba stosować dezodorantu. Skóra pozostaje sucha. Ponowna aplikacja jest zalecana po 5 dniach.

